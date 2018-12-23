大谷翔平掀起二刀流風潮？　訓練、調度困難值得觀察

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

大谷翔平以「二刀流」奪下美聯新人王，而天使、光芒等隊也都在選秀會上挑了有二刀流潛力的選手，不過二刀流對於選手在訓練上的負擔極大，也考驗教練打線調度能力，未來能否成為風潮還有待觀察。

大谷新人球季繳出.285/.361/.564以及22轟61打點，先發10場4勝2敗防禦率3.31，成為貝比魯斯(Babe Ruth)之後第2位單季20轟、4勝場，歷史第2位投50局以上並敲出15轟的選手。不過大谷翔平投1休6和一般大聯盟投手先發節奏不同，指定打擊更卡住其他選手機會，全隊必須繞著他轉，個人訓練上的負擔也非常大，一般球團想要做到恐怕不容易。

大聯盟二刀流不容易出現，但也開啟了各隊的想像。今年大聯盟選秀會上，光芒和天使隊分別選進多德森（Tanner Dodson）和英格利許（William English）「二刀流」好手。去年業餘選秀，光芒更以首輪第4順位選進評價極高的麥凱（Brendan McKay），也許未來這幾位選手有同場競技的機會。

此外，為了改造打擊不佳的內野手柯瓦特(Kaleb Cowart)，水手也將讓他改練二刀流，為大聯盟生涯尋求新出路。柯瓦特在高中四年級那年以二刀流身份出賽，投球還繳出10勝1敗防禦率1.05的優異數據，獲選為全美年度最佳高中生。

二刀流難度極高，雖然大谷翔平擁有百年難得一見的天賦，但貝比魯斯外孫史蒂文斯（Tom Stevens）也擔心這樣的奇蹟能夠持續多長一段時間。「我只擔心他的身體能不能夠承受這一切的疲勞，貝比魯斯當時做到了，但他只堅持了幾年。」