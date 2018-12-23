打擊顛覆傳統　仰角增加全壘打產量大

▲遊騎兵巨砲蓋洛。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

大聯盟本季更看見三振增加，但全壘打和得分也隨之提升的現象。和過去相比，本季打者打擊仰角增加了0.8%，雖然看起來只是一個小數字，卻改變了大聯盟的面貌。

其中遊騎兵的左打巨砲蓋洛（Joey Gallo）就是代表人物之一，2015才上大聯盟的他上季打擊三圍.206/.312/.498，連續兩年敲出40發以上全壘打，三振率卻高達35%。據說他的打擊策略，是將球轟到球場頂端，而不是傳統的平擊球。因此這也造就了他”Go big or Go home”的數據特色，不是出局就是造成重傷害。

另外大谷翔平的隊友卡爾霍恩（Kole Calhoun）也是類似的狀況，打擊三圍208/.283/.369，但也繳出19轟57打點，幫助自己保住飯碗。

近3個球季大聯盟全壘打總數都在5500發以上，比過去高出不少，另外三振在近兩季也都突破4萬大關。2016至2018賽季場均全壘打為1.16、1.26和1.15，而過去近20年還高。而在過去24個球季，場均三振首度在2016年突破8次，目前已連3年「破8」。打擊率2成48，則是1972年以來的新低。

▲卡爾霍恩 。（圖／達志影像／美聯社）

