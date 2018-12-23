大專足聯／五人11人都想發展　吳鳳有意聘國家隊女足任教練

▲吳鳳科大(黃)多位球員都出身五人制。（圖／記者謝孟儒攝）



記者顏如玉／嘉義報導

由前五人制國手朱家葦、林柏志帶領的吳鳳科大足球隊，秉持著「有球就踢」的心態，近日參加11人制的大專足球聯賽，但因場地、時間、技巧等不同，難以擊敗傳統名校北市大，不過吳鳳科大學務長蔡守浦透露，未來他有意雙向發展，「11人制有機會我想延攬退役的國家隊女足來擔任教練。」

吳鳳科大長期為五人制、11人制的國家隊訓練場地，蔡守浦說，其實自家球隊蠻有傳統，不過卻走得斷斷續續，過去有段時間還沒有教練帶領，直到近期跟民雄農工合作，開始招收五人制球員，「所以打11人制我們比較吃虧，但打五人制我們絕對不會輸，不過還是將這是大專足聯目標設定在至少8強。」

▲吳鳳科大守門員陳湋鈞也是五人制出身。（圖／記者顏如玉攝）



因為和民雄農工方面合作，因此目前吳鳳科大足球隊由民雄農工教練朱家葦和民雄國中教練林柏志帶領，招收球員以五人制為主，不過蔡守浦表示，未來希望逐年也能招收11人制的球員，雙向發展。

「我們這邊長期作為國家隊訓練場地，也需要有自己的球隊比較好，」蔡守浦說，「像國家隊女足明年1月可能要進來訓練，我們跟她們很好，未來有機會也希望能聘女足退役的球員來擔任我們的11人制教練，讓球隊五人、11人都得以發展。」

▲吳鳳科大學務長蔡守浦。（圖／記者顏如玉攝）