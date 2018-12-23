ABL／夢想家大蛻變　衛冕軍菲律賓火焰視為「重大考驗」

▲夢想家作客菲律賓火焰。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／馬尼拉報導

寶島夢想家本季大蛻變成為聯盟勁旅，21日雖然無法順利踢館衛冕軍菲律賓火焰，但也獲得對方總教練阿拉帕戈（Jim Alapag）高度的評價，稱此役是他們開季的重大考驗。

剛結束開季6連勝的寶島夢想家，21日作客衛冕軍菲律賓火焰，雖然打出14比5的漂亮開局，但次局馬上被火焰追上，更是在決勝節中段出現軟手的情況，被火焰拉出13比0攻勢最終72比86吞下本季首次的連敗。

「感覺今晚是開季的重大考驗，」菲律賓傳奇球星，也是菲律賓火焰總教練「太空飛鼠」阿拉帕戈說道，「夢想家開局就火力全開，他們打得很棒。」

本季聯盟放寬本土認定，包括過去的主力帕克斯（Bobby Ray Parks Jr.）、厄必茲唐多（Joshua Urbiztondo），以及上季南海功夫的亞洲外援迪安森（Caelan Tiongson），菲律賓火焰陣中多達6名美菲混血球員，再加上拉莫斯（P.J. Ramos）、柏克曼（Renald Balkman）陣容共加強大。

阿拉帕戈認為此役會陷入膠著主要是因為球隊開局找不到節奏，所幸替補的多明哥（Lawrence Domingo）、羅瑟（Brandon Rosser）與厄必茲唐多等人挺身而出，才能夠在驚濤駭浪之中拿下勝利。

▲寶島夢想家總教練穆雷（Dean Murray）。（圖／記者潘泓鈺攝）

夢想家總教練穆雷（Dean Murray）也希望球隊板凳球員能夠跳出來扮英雄，「我們一直有機會贏球，但很可惜沒有把握住。菲律賓火焰展現了板凳深度，雖然我們的8到9人輪替做的也不錯，但我希望未來每個人都能在球隊危機時跳出來幫忙。」