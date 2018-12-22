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ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

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▲▼2018.12.21 夢想家作客菲律賓，拉莫斯（P.J. Ramos）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲拉莫斯（P.J. Ramos）進場熱身，受到菲律賓球迷歡迎。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／馬尼拉報導

擁有NBA資歷的33歲老將拉莫斯（Peter John Ramos）上季在SBL帶領金酒打出隊史最佳的第3名成績，但在雙洋將政策身高限制下無奈離隊轉投ABL聯盟的菲律賓火焰。拉莫斯表示，自己也很懷念在台灣打球，選擇ABL不外乎就是要繼續打球，而他也很快就融入球隊，跟上季一樣送給球隊價值大約200美元的beats耳機。

籃球生涯16年遊走個大聯盟，拉莫斯上季幫助金酒打出2008年更名後的隊史最佳戰績，同時也殺進季後賽四強，被封為2017-18賽季最驚奇的球隊，而拉莫斯也成為台灣球迷最喜愛的洋將之一。

不過今年SBL雙洋將政策規定兩名洋將身高加總必須在405公分以下，220公分以上的拉莫斯遭到割愛，轉戰甫拿下ABL冠軍的菲律賓火焰，聯手波多黎各國家隊隊友柏克曼（Renald Balkman）。

寶島夢想家21日作客菲律賓火焰賽前，拉莫斯還特別跟上季效力裕隆的陳世念等人寒暄，拉莫斯向記者表示，「我也想念在SBL的日子，但我還想繼續打球。」

拉莫斯很快的就融入球隊，並且向過去金酒時期一樣照顧「小老弟」們。今年農曆春節拉莫斯自掏腰包送金酒全隊包括翻譯、防護員價值4000到4500台幣的beats藍牙耳機，來到菲律賓火焰後，也提前送給隊友們聖誕節禮物，價值大約200美元的beats耳機。

 
 
 
 
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Peter John Ramos（@thehulkcalmasuite）分享的貼文 於 張貼

上季就效力菲律賓火焰的波多黎各老鄉柏克曼，對拉莫斯讚不絕口，「我職業生涯看過很多長人，但你們看過向他一樣動作敏捷的巨人嗎？他的加盟對於球隊絕對是超級大補強！」

儘管夢想家開局掌控比賽，但菲律賓火焰很快地在次節就追上，第四節中段拉出13比0猛攻逆轉以86比72拿下開季3連勝穩居龍頭，柏克曼攻下19分、20籃板，拉莫斯則是16分、7籃板，比賽過程也上演招牌的「四分衛長傳」，而夢想家則是開季6連勝之後2連敗暫居第2。

▲▼2018.12.21 夢想家作客菲律賓，拉莫斯（P.J. Ramos）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲拉莫斯（P.J. Ramos）攻下16分、7籃板，帶領菲律賓火焰開季3連勝。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 拉莫斯菲律賓火焰ABL金酒SBL
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