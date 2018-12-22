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新北U18／岳政華、林昱珉雙左投發威　新北藍首屆冠軍

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▲新北U18，穀保岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，穀保岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽22日冠軍戰，地主新北藍派出雙左投岳政華、林昱珉壓制，以1比0擊退台北市隊，留住冠軍盃。雖然拿下冠軍，總教練周宗志仍提醒球員，要看見自己的缺點進而修正，備戰3周後的木棒聯賽。

新北藍3局上突圍，王順和觸身球保送後，陳思仲安打推進上得點圈，林辰勳滾地球帶回1分。新北藍先發左投岳政華傷後復出第2場先發，投5局，被敲3安打，飆4次三振，無失分。

高一左投林昱珉6局登板，除了9局之外，每局都讓首位打者上壘，再展現化解危機能力，尤其8局下被李濬丞安打後，又被黃聖偉安打，中外野手林子崴及時回傳回本壘擋住追平分，驚險守住勝利。

岳政華受傷後，經過兩個多月休息，這次邀請賽2場先發表現不俗，周宗志說，「看他表現，應該恢復了8成。」林昱珉則需要再檢討，中繼投手不應讓首棒打者上壘。

新北藍全場僅4支安打，台北市還多出3支，靠雙左投壓制才留住冠軍，周宗志說，「安打數值得檢討，這次比賽打了兩場後明顯感受球員迷勞，但選手應該要想辦法專注，尤其現在球隊連續4冠，心態要調整起來，不然木棒聯賽會很艱辛。」

▲新北U18，王順和跑回超前分。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，穀保王順和跑回1分。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 新北富邦U18邀請賽岳政華
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