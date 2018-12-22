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防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

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▲面對41轟巨砲蓋洛，太空人「四外野」佈陣奏效。（圖／翻攝自@BubGildea推特）

▲太空人曾擺出「四外野」佈陣。（圖／翻攝自@BubGildea推特）

記者路皓惟／綜合報導

隨著時代進步大聯盟各隊透過科技的幫助，搜集分析出球員打擊習性，防守佈陣在大聯盟比賽也運用也越來越廣泛，今年休賽季大聯盟高層再次針對防守佈陣進行討論，談到未來考慮禁止球隊使用防守佈陣，增添比賽精彩度。

前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）曾表示，若未來有機會當上大聯盟主席，將會禁止球隊使用防守佈陣，「防守佈陣就像是籃球裡的非法掩護，球員該守好自己的區域，這才是真正的棒球比賽，如果我是聯盟主席，防守佈陣肯定會是不合法的戰術。」

大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）剛上任時積極提出多項變革，他也曾表達反對防守佈陣，考慮在未來比賽中移除守備佈陣。曼弗瑞德主張反對的原因是防守佈陣影響比賽精彩度。

根據《ESPN》報導，大聯盟今年球季使用防守佈陣的頻率比過往提升30%，有著重大的成長，也因為球隊廣泛使用防守佈陣，導致大聯盟球員打擊率下滑，平均打擊率.248更寫下自1972年以來的新低。

大聯盟任何的規則改變都必須獲得球員工會的同意，目前大聯盟已經與球員工會討論禁用防守佈陣規則。《ESPN》報導指出，曼弗瑞德已經得到球員工會的支持，有可能在未來增添「禁用防守佈陣」新規則。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟防守佈陣
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