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卡森斯歸期近了？　一對一扣倒勇士2屆FMVP

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▲▼杜蘭特 卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲假使卡森斯能夠康復，將與杜蘭特成為令人聞風喪膽的前場組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）因傷本季尚未登板，不過他已經開始練球，更有流出不少訓練的影片，其中更在與隊友杜蘭特（Kevin Durant）一對一單打時，用爆扣將勇士隊連兩年的FMVP給扣倒。練習結束杜蘭特表示，「他擊敗了我！」

▲卡森斯與杜蘭特一對一訓練影片。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

在卡森斯與杜蘭特一對一的畫面裡，杜蘭特先是面框想用運球過掉卡森斯不過被守下來，換到卡森斯要位接球進攻，卡森斯往裡面擠的時候杜蘭特一個假倒，卡森斯直接用球砸杜蘭特畫面相當逗趣。

在訓練中可以看出兩人感情十分要好，甚至在單打要位時玩起了「摔角」，不過隨後卡森斯接到球後往禁區強攻，先是一個假動作讓KD失去重心後，在原地爆扣籃框並且將KD灌倒在地。KD在地上大喊著「走步」，卡森斯則是回應「這就是比賽！」，勇士後衛庫克（Quinn Cook）還跑來關心杜蘭特。

杜蘭特在結束與卡森斯的一對一訓練後，開始進行例行的罰球練習結束一天的訓練。隨後接受媒體訪問杜蘭特表示，「他（卡森斯）今天擊倒了我，不過我將會在其他天討回來的！」

被問到教練柯爾（Steve Kerr）表示全隊給予卡森斯復健很多幫助。杜蘭特答道，「卡森斯他只是受了傷，他並不是個菜鳥，所以我對待他就跟往常一樣，不需要特別去幫助他，因為他有強烈的競爭心，並且願意為了復健做任何事。」

▲▼卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲僅管卡森斯還不能出賽，不過他幾乎每場都隨隊征戰。（圖／達志影像／美聯社）

卡森斯上賽季因阿基里斯斷裂提前報銷，在休賽季加入衛冕軍勇士，目前已經復原到能夠參與球隊部分練習，他也在練習結束後與隊友進行1對1單打，不過球團對於卡森斯的復出仍相當有耐心，不急於讓他重返戰場，因此卡森斯的歸隊日依舊是個未知數。

關鍵字： NBA勇士卡森斯DeMarcus Cousins杜蘭特Kevin Durant
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