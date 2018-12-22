神鬼滑球米勒簽約紅雀　2年2500萬帶拒絕交易條款

▲ 米勒轉戰紅雀。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

擁有頂級滑球的後援投手米勒(Andrew Miller)從印地安人轉戰紅雀，目前簽約價碼也出爐。他簽下2年2500萬美元的合約，並且第三年帶有自動續約選擇權，更有拒絕交易條款。

2019和2020年米勒一共將領到2500萬元金，如果兩個球季出賽超過110場，那將啟動自動續約選擇權，讓他在2012球季以1200萬美元的價碼續留1年。如果沒能達標，球隊能選擇以250萬買斷。此外，這紙合約帶有拒絕交易條款。另外只要出賽達標40場，就能獲得10萬激勵獎金，之後每多出賽5場就能再領10萬，最多達標60場能拿到50萬獎金。

「補強牛棚戰力是我們這個休季的目標之一，米勒是聯盟頂級後援投手之一，他的加入讓我們更具競爭力。」紅雀棒球營運總裁莫札列克(John Mozeliak)表示。

2016年米勒獲得美聯冠軍系列賽MVP，成為艾克斯利(Dennis Eckersley)、李維拉(Mariano Rivera)、上原浩治之後的第四任；2017年他的表現也相當夠水準，4勝3敗2救援，防禦率僅1.44，62.2局就投出95次三振。去年開季米勒連續10局沒失分，但隨後因大腿傷勢進入傷兵名單，還曾因右膝和左肩傷勢缺席兩個月，上季共3次進入傷兵名單，去年防禦率4.24，收下2救援但也搞砸3次。