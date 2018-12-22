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道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

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▲2018世界大賽G4,道奇普伊格（Yasiel Puig）三分砲高舉雙手。（圖／達志影像／美聯社）

▲普伊格。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

道奇隊在台灣時間22日上演大交易，將外野手普伊格(Yasiel Puig)、坎普(Matt Kemp)、投手伍德(Alex Wood)和捕手法默（Kyle Farmer）到紅人換來投手貝利(Homer Bailey)和兩名新秀，省下不少薪資空間。

道奇還將送7百萬美金到紅人，獲得的兩位新秀為2017選秀首輪的游擊手湯斯(Jeter Downs)，以及21歲的右投
格雷( Josiah Gray)，如此一來道奇距離豪華稅還有1500萬美金的空間，有機會追逐哈波(Bryce Harper)等頂級球星。 「補強還沒結束，我們仍有資源讓球隊更好。」紅人棒球營運總裁威廉斯(Dick Williams)說。

除了哈波之外，道奇對中外野手波洛克（A.J. Pollock）、印地安人先發庫魯柏（Corey Kluber）和鮑爾（Trevor Bauer）也有興趣，接下來還可能有大動作。 而普伊格、坎普、伍德以及貝利，將在2019年成為自由球員。

不過32歲的投手貝利去年表現糟糕，先發20場僅拿下1勝14敗防禦率6.09，2019球季年薪還高達2300萬美金， 道奇將以500萬金的價碼買斷。儘管多花錢處理貝利，但道奇清出薪資和外野空間，展現「幹大事」的企圖心。

而現在年僅19歲的湯斯在交易前被列為紅人排名第七的新秀，上季在1A出賽120場繳出 .257/.351/.402的打擊三圍，另有13發全壘打47打點和37盜壘，被譽為未來是明星球員等級。

▲坎普（Matt Kemp）。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎普。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇普伊格坎普
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