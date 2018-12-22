ABL／與衛冕軍苦戰的收穫　穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

記者潘泓鈺／馬尼拉報導

無謂強勢的衛冕軍菲律賓火焰，寶島夢想家一路緊咬比分卻在最後一刻「軟手」以72比86二連敗。總教練穆雷（Dean Murray）表示這一場有贏的機會，最後卻相當可惜，但透過此役看到對手的板凳資源相當充足，雖然我們8到9人的輪替做的也不錯，但他希望未來每個人都可以從板凳跳出來幫助球隊，另外還希望球隊能夠更有自信，我們自身也是強隊。

穆雷20日練球所制定的戰術奏效，21日在菲律賓馬尼拉City Hall體育館的比賽成功限制住場均34.5分的聯盟得分王柏克曼（Renald Balkman），讓他只拿下19分、20籃板，並透過大範圍攻擊讓拉莫斯（Peter John Ramos）提早疲憊，但夢想家卻在最後一刻軟手，讓火焰在倒數6分半鐘拉出13比0猛攻逆轉戰局，終場夢想家72比86開季六連勝之後二連敗。

「我們一直有機會贏球的，但我們沒有把握住機會，關鍵期不斷投丟空擋讓菲律賓拉出反快攻，氣勢一面倒向他們導致輸球，」穆雷說道，「這場比賽看到火焰擁有很棒的板凳深度，我們的8到9人輪替也做得不錯，但我希望每個人都能夠在球隊危急時從板凳挺身而出。」

穆雷強調，雖然火焰是一支強隊，但我們也別忘了夢想家也很強，希望球隊對自己更有自信，未來還有很多與菲律賓火焰的對戰機會，能夠修正此役的錯誤。