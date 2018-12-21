運動雲

> >

林鴻道：台灣體育目標世界前10%

ETtoday運動雲

▲林鴻道。（圖／記者張克銘攝）

▲林鴻道。（圖／記者張克銘攝）

體育中心／綜合報導

成立於民國106年的財團法人台灣運動發展促進會，目的是希望結合社會各界的力量，推動台灣體育發展，今舉辦年終成果發表會，大力支持運促會前進的中華奧會主席林鴻道，新年度再挹注4000萬經費，安排五大計畫，從運動員的開始到退休全面照顧，喊出「台灣體育進入世界前10%」的遠大目標。

「我小時候很喜歡運動，當時我母親總問我，『運動可以當飯吃嗎？』」林鴻道回憶兒時，母親的話讓他印象深刻，也正因為母親的話，讓他決心打造一個能徹底照顧運動員的計畫，不但讓運動員能安心奔馳在競技舞台上，更能對未來無後顧之憂。

正因為對體育的徹底了解，林鴻道明白，體育要強，基層最為重要，於是他敦促運促會打造第一計畫－運動菁英育才計畫，從訓練資源、傷害防護到經濟支持與教練支持，照顧8歲到18歲的運動員，不受運動傷害困擾，更能全心投入運動，並延長運動生命。

▲林鴻道。（圖／記者張克銘攝）

▲林鴻道。（圖／記者張克銘攝）

第二計畫則針對運動員贊助，打造企業贊助優秀選手計畫，目標每位選手每年至少能獲得36萬元支持，射箭奧運國手譚雅婷感受深刻，她說：「射箭運動有許多耗材，過往可能還要申請，有了企業贊助，我可以第一時間去購買耗材，讓訓練不致中斷，更重要的是，當我知道訓練不會受到影響，就能讓我更專注在訓練上。」

後續還包括第三計畫「2020東京奧運奪金計畫」，尋找重點奪金選手，以及第四計畫－推動企業聯賽，其中最受矚目的就是今年三月將開打的射箭企業聯賽，譚雅婷強調，有了聯賽，不但能期待更多射箭好手竄出頭，對於菁英選手來說，更是能累積參賽經驗的絕佳舞台，「很開心也很期待！」

▲蘇嘉全。（圖／記者張克銘攝）

▲蘇嘉全。（圖／記者張克銘攝）

要讓運動員能不斷努力下去，結束運動生涯後的發展最為重要，這也是第五計畫－選手職涯規劃與照護計畫誕生的原因，林鴻道期待，未來運動員都能獲得企業聘用、每個月至少4萬元月薪，或者輔導轉入警務或消防等工作，又或者打造運動智庫團，提供政府推動體育的政策參考。

大步前進的體育發展計畫，需要大筆資金支應，林鴻道宣布再投入4000萬元作為年度計畫經費，「數字看來很大，其實不然！」他呼籲政府與民間企業都能攜手投入，為台灣體育盡一份心力，也獲得立法院長蘇嘉全肯定，將一同為台灣運動員爭取更佳成績繼續奮鬥，扮演最佳後援。

關鍵字： 林鴻道東京奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

姊弟狂講壞話「媽媽像隻豬」 被大姑偷拍瞬間冰凍：慘了

推薦閱讀

FIFA公佈世界排名　中華男足維持124名

亞足賽／年輕球員撐得起　越南男足2018年爆發成長

亞足賽／15人首次踢亞洲盃　上屆冠軍澳洲尋求衛冕

貝爾一人上演帽子戲法　皇馬世俱盃擊退鹿島鹿角

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366