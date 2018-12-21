「假先發」正夯！　馬林魚新投教明年也可能會使用

▲馬林魚先發投手陳偉殷。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「開場投手」（opener）或稱「假先發」在今年賽季運動家、光芒以及釀酒人的戰略中都有不錯的發揮，馬林魚新任投手教練史托特利梅（Mel Stottlemyre Jr.）表達開放的態度，不過他提到，在讓年輕球員執行開場投手時必須相當小心，否則會影響他們的成長。

「當我在面試的時候球團就有聊到這一點，」史托特利梅接受《MLB.com》21日訪問時說道，「對此我抱持著開放的態度，不過要讓年輕球員執行時必須相當的小心。」

馬林魚今年教練團人事大地震，一共4人遭到解職，投手教練方面也從尼威斯（Juan Nieves）換成54歲的前水手投手教練史托特利梅，而他今年就曾經在水手遭遇先發輪值傷兵困擾時執行過開場投手。

「我們試過讓原本第6、7局才會上場的投手當開場投手，來面對對手的前幾棒，且收到不錯的效果。歷史告訴我們這是可行的，不過我們只使用了幾次，不像光芒隊將其加入主要戰術。」

不過史托特利梅透露，仍希望讓年輕球員遵循傳統的調度，避免操之過急打亂他們的成長節奏，「我們不想要讓年輕投手，或是原本就能夠擔任先發的人選去做這件事，因為他們需要學習在一場比賽中投到第3輪，這樣有助於他們的成長。」

▲烏瑞納（Jose Urena）。（圖／達志影像／美聯社）

馬林魚在今年讓13人擔任過先發投手，但他們只投了835.2局排名全聯盟第24，4.34防禦率與天使並列第19。2019年賽季的預測開幕戰先發投手烏瑞納（Jose Urena）在今年賽季投了174局排名全隊第一，他最大的問題就是在面對第3輪打者時就會遭遇麻煩，第一輪打者的防禦率為3.33，第二輪則是3.27，到了第三輪就暴漲到6.57。

陳偉殷以及其他先發輪值都有同樣的問題，陳偉殷面對第3輪打者防禦率7.61為全隊最高，李察斯（Trevor Richards）6.65、羅培茲（Pablo Lopez）6.46，不過史崔利（Dan Straily）以及史密斯（Caleb Smith）在這方面就表現得不錯，兩人分別為3.90、2.31。

▲史崔利（Dan Straily）。（圖／路透社）

其中烏瑞納、陳偉殷、史崔利若能夠保持先發應該能搶下輪值的3席，李察斯、羅培茲、史密斯與艾坎特拉（Sandy Alcantara）這幾名年輕選手將競爭剩餘的2席。有鑒於上面的數據，馬林魚相當適合開場投手策略，因為這項策略最主要就是要幫助投手在跳過前幾棒以及中心棒次第一輪的打擊，從第一輪或是第二輪後段登板以利拉長局數。