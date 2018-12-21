運動家補足後援戰力　據傳2年1500萬簽下索利亞

▲索利亞（Joakim Soria）即將加盟運動家。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

今年球季運動家再現「魔球」神話，以全大聯盟團隊薪資最低之姿相隔4年再闖季後賽，為了持續保有競爭力，運動家針對後援進行補強，根據《USA TODAY》報導，運動家接近與索利亞（Joakim Soria）完成簽約，據傳將是一紙2年的合約。

據《USA TODAY》記者奈特格爾（Bob Nightengale）消息，運動家已經快要與索利亞完成簽約，雖然目前合約詳細內容還尚未得知，但預計會是一張2年合約，價碼大約在1500萬美元左右。

34歲的索利亞在2015年與皇家簽下3年2500萬美元，於今年球季結束後到期，隨著先發投手陸續找到球隊，牛棚投手市場也開始熱絡，米勒（Andrew Miller）接近和紅雀隊簽約，而索利亞也即將轉披運動家戰袍。

索利亞在今年季中被白襪隊交易至釀酒人，轉戰國聯中區後從終結者角色轉任佈局投手，在釀酒人26場出賽投出3勝1敗、防禦率4.09，整季66場出賽成績3勝4敗、防禦率3.12，拿下16次救援成功。

索利亞的大聯盟11年生涯當中，一共效力過6支球隊，其中在皇家效力7年最久，在皇家期間也扛下終結者一職，生涯總計累積220次救援成功，雖然不是市場中成績最優秀的後援投手，但卻是CP值最佳的後援人選，對於小市場球隊運動家來說，成功以最少的花費補足了最需要的位置。

▲運動家終結者崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

