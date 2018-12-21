運動雲

> >

運動家補足後援戰力　據傳2年1500萬簽下索利亞

ETtoday運動雲

▲▼索利亞(Joakim Soria) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲索利亞（Joakim Soria）即將加盟運動家。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

今年球季運動家再現「魔球」神話，以全大聯盟團隊薪資最低之姿相隔4年再闖季後賽，為了持續保有競爭力，運動家針對後援進行補強，根據《USA TODAY》報導，運動家接近與索利亞（Joakim Soria）完成簽約，據傳將是一紙2年的合約。
據《USA TODAY》記者奈特格爾（Bob Nightengale）消息，運動家已經快要與索利亞完成簽約，雖然目前合約詳細內容還尚未得知，但預計會是一張2年合約，價碼大約在1500萬美元左右。

34歲的索利亞在2015年與皇家簽下3年2500萬美元，於今年球季結束後到期，隨著先發投手陸續找到球隊，牛棚投手市場也開始熱絡，米勒（Andrew Miller）接近和紅雀隊簽約，而索利亞也即將轉披運動家戰袍。

索利亞在今年季中被白襪隊交易至釀酒人，轉戰國聯中區後從終結者角色轉任佈局投手，在釀酒人26場出賽投出3勝1敗、防禦率4.09，整季66場出賽成績3勝4敗、防禦率3.12，拿下16次救援成功。

索利亞的大聯盟11年生涯當中，一共效力過6支球隊，其中在皇家效力7年最久，在皇家期間也扛下終結者一職，生涯總計累積220次救援成功，雖然不是市場中成績最優秀的後援投手，但卻是CP值最佳的後援人選，對於小市場球隊運動家來說，成功以最少的花費補足了最需要的位置。

▲▼運動家，崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家終結者崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 運動家索利亞Joakim Soria
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

姊弟狂講壞話「媽媽像隻豬」 被大姑偷拍瞬間冰凍：慘了

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366