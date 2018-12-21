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再次無限期休戰！　本賽季保羅缺戰火箭全敗

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▲▼保羅(Chris Paul)。（圖／CFP）

▲保羅再次無限期缺戰。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

火箭21日客場挑戰熱火，原先火箭打得相當強勢，不料保羅(Chris Paul)卻因為一次搶球再次拉傷大腿提前傷退，這也導致休士頓下半場氣力放盡，慘遭熱火16分逆轉，身為重要的後場指揮官，保羅本賽季缺戰的6場比賽全部都輸球收場，這也可見他對於休士頓的重要性。

面對實力較弱的熱火，休士頓曾一度領先達16分，不過自保羅傷退後，他們進攻火力明顯下降，雖然上半場打完仍保有領先優勢，但熱火卻一步步將比數逼近，迫使「大鬍子」哈登(James Harden)下半場打滿，下半場2節打完總共才11投2中，可見保羅不在，對於他的體力負荷相當大。而本賽季保羅至今保羅缺賽的6場比賽，火箭一場都沒有贏。

這也代表著即便保羅即便得分不佳，但還是可以靠著組織、助攻或防守來幫助球隊，也能分擔哈登的壓力。而火箭上賽季西區冠軍戰與勇士戰況一度膠著，但從保羅後2場腿部受傷後，就成為分水嶺，休士頓慘遭連敗最終無緣總冠軍戰，再次顯示保羅影響力。

現在據《ESPN》報導，保羅已經無限期缺戰，將在禮拜五接受MRI檢查，復出時間未定，聽聞此消息戈登也表示，「這絕對是艱難的，因為他是我們重要的組織者和控球手。但我們必須做出調整，並且發揮得更好」目前本賽季保羅場均可以貢獻15.6分，8助攻，2.1抄截。

▲火箭哈登、保羅。（圖／CFP）

▲保羅本季缺戰6場比賽火箭全輸。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭保羅
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