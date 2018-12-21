世界最夢幻雙打組合　費德勒、納達爾明年拉沃盃再合拍

▲費德勒和納達爾於拉沃盃搭檔雙打。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)日前在社群媒體上發文暗示，將在2019年的拉沃盃再次和「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)合拍出戰雙打，組合世界網壇最夢幻的雙打組合。

費德勒和納達爾先前曾在第一屆在布拉格舉辦的拉沃盃合作，代表歐洲隊出戰世界隊美國組合索克(Jack Sock)以及奎里(Sam Querrey)，兩人以6:4、1:6、10:5獲勝，最終歐洲隊也奪下勝利。不過今年拉沃盃納達爾因養傷沒有出戰，費德勒改搭檔喬科維奇(Novak Djokovic)7:6(5)、 3:6、6:10敗給索克和安德森(Kevin Anderson)。

日前費德勒在推特和Instagram放上他和納達爾搭檔雙打的照片，除了放上歐盟旗幟，更標記「拉沃盃」以及「納達爾」。圖片上更有設計對白，費德勒說：「準備好第二回合了嗎？」納達爾則是用西班牙文說：「加油。」

拉沃盃由費德勒和經紀團隊發起，分成世界隊和歐洲隊進行為期3天的單雙打廝殺，彷彿網球的非官方明星賽。前兩屆賽事分別在布拉格和芝加哥舉行後，明年9月20日至22日將在瑞士日內瓦開戰，目前其他參賽陣容還不確定。