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新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

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▲新北藍李慶隆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北藍李慶隆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽21日四強賽上演新北內戰，由穀保家商所組成的新北藍隊，對決新北各隊組成聯軍的白隊，靠著林子崴先發好投、李慶隆強力後援，率隊以7比3搶勝。

新北藍隊首局利用3保送形成滿壘，林吳晉瑋三壘安打帶回3分，3局下岳政華、林辰勳連續安打攻下1分，4局下葉子然、邱智呈安打再追加1分。

新北白前5局受到林子崴壓制，他投5局，被敲4安打，奪3次三振，失1分，總教練周宗志賽後表示，「由於黑豹旗後沒有太多練習，這次先發投手都設定80球左右，林子崴5局掉分後來到停損點，所以讓高一的曾宥叡接替，增加比賽經驗，而林子崴這場表現比第1場先發好很多。」

曾宥叡被連續安打後，再換李慶隆登板，他4局被敲3安打，飆4K，7局上被敲2安打失2分，8局後再連解決6人守住勝利。周宗志透露，「跟教練團還有慶隆討論過，他先發第1局狀況多，適合中繼，也表現不錯。」

新北藍全場敲8安打，林吳晉瑋首局三壘安打最關鍵，周宗志說，「他最近表現很穩定，狀況不錯。」林吳晉瑋還有高飛犧牲打，全場4打點佔全部分數一半以上，葉子然雙安打貢獻1打點1得分，岳政華1安打貢獻2安打、2得分。新北藍四強賽擊退新北白晉級冠軍戰後，目標將冠軍留在新北，22日冠軍戰對手將是台北市與高雄市勝隊。

▲新北U18，林吳晉瑋關鍵三壘安打。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，林吳晉瑋關鍵三壘安打。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 新北富邦U18邀請賽林子崴
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