中學五人制／福科4先發都女孩！　增加經驗備戰女足聯賽

▲中學五人制，中市福科國中女生隊長謝以琳。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／嘉義報導

在中學五人制錦標賽國男組南區複賽中，台中市福科國中相當特別，因為女球員就有高達4位，還曾一度全女生應戰，總教練林吉甫說，全隊16人就有7位女生，未來要參加聯賽，所以讓女足的先發4位先來和男生對抗、增加經驗。

去年才組隊的福科國中，招收的球員多來自永安及國安國小，林吉甫說，剛好那年國安有女足，再加上永安也有女生，所以目前才會有這麼多女球員，也因此能夠報名參加五人制聯賽，「聯賽部分，我們是男生一隊、女生一隊，錦標賽則是男女混合參加，這是我們今年的設定。」

錦標賽在聯賽之前開打，男女混合也能讓大家有更多磨練的機會，林吉甫說，這次參加的4位女球員就是到時候女足的先發球員，「因為我們已經取得錦標賽的全國賽門票，所以也會多讓女生上場，而這4位女球員的實力比較可以跟得上男生，雖然還是會比較吃力，但也能給她們多一些練習的機會。」

在這4位女球員中，又以謝以琳最常擔任男足的先發5人之一，林吉甫說，這個球員的視野很好，「她雖然是女生，但在場上觀察細心、導球又快，甚至比男生還流暢，所以才會派她和男生一起先發。」

受到教練的信任，擔任女足隊長的謝以琳更想有好的發揮，對於本次在錦標賽中的表現，她認為自己在體力、控球部分有進步，「但接球、攔截方面也要更加強，之後聯賽希望能至少不要分組最後。」