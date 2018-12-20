中職／專業裁判訓練營1月初展開　歡迎有志青年報名

▲中職裁判講習。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒大聯盟專業裁判訓練營將於明年元月5、6兩日假林口體育大學進行講習，目前已有近30名學員報名，情況熱烈，聯盟將於結訓後擇優選入育成裁判進行陪訓，歡迎有志青年報名參加，一起來享受烈日沙場上，叫喊「safe」、「out」的快感。

即日起至12月24日將報名截止，報名方式請洽中華職棒大聯盟官方網站查看，（www.cpbl.com.tw/2019UMPIRES/Download/2019裁判訓練營講習辦法.pdf），只要列印報名表，貼上兩張兩吋半頭號照片，身份證影本，新台幣3000元匯款收據影本，檢附以上資料，掛號逕寄台北市八德路三段32號二樓行政組收即可。洽詢電話（02）25776992，轉266李佳玲，或304涂明仁，上班日上午9時至下午5。

去年本聯盟召訓的學員，已在二軍進行專業的培訓，也開始執法，兩位同仁也在今年冬季聯盟中亮相，態度認真，叫喊宏亮有力，移補位快速正確，未來性相當值得期待。

聯盟希望更多的熱血青年加入本次專業裁判講習，為的不只是為裁判添新血，也是希望提供有抱負、有理想的年輕人，一個展現熱愛棒球的舞台，請不要錯過機會，歡迎大家報名。