運動雲

> >

中職／專業裁判訓練營1月初展開　歡迎有志青年報名

ETtoday運動雲

▲中職裁判講習。（圖／中職提供）

▲中職裁判講習。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒大聯盟專業裁判訓練營將於明年元月5、6兩日假林口體育大學進行講習，目前已有近30名學員報名，情況熱烈，聯盟將於結訓後擇優選入育成裁判進行陪訓，歡迎有志青年報名參加，一起來享受烈日沙場上，叫喊「safe」、「out」的快感。

即日起至12月24日將報名截止，報名方式請洽中華職棒大聯盟官方網站查看，（www.cpbl.com.tw/2019UMPIRES/Download/2019裁判訓練營講習辦法.pdf），只要列印報名表，貼上兩張兩吋半頭號照片，身份證影本，新台幣3000元匯款收據影本，檢附以上資料，掛號逕寄台北市八德路三段32號二樓行政組收即可。洽詢電話（02）25776992，轉266李佳玲，或304涂明仁，上班日上午9時至下午5。

去年本聯盟召訓的學員，已在二軍進行專業的培訓，也開始執法，兩位同仁也在今年冬季聯盟中亮相，態度認真，叫喊宏亮有力，移補位快速正確，未來性相當值得期待。

聯盟希望更多的熱血青年加入本次專業裁判講習，為的不只是為裁判添新血，也是希望提供有抱負、有理想的年輕人，一個展現熱愛棒球的舞台，請不要錯過機會，歡迎大家報名。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

笑噴！大眼妹子托臉耍萌 手鬆開秒變「2倍巨大本壘板」

熱門新聞

林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

日職／王柏融擠壓「壽司彈」　雷阿斗確定離隊

中職／中信兄弟敲定2洋投　沒接觸韓職尼伯特

中職／中信選定主場開幕戰　對決衛冕軍桃猿

中職／陳瑞昌加入統一獅？有望接任一軍投捕教練

「飆風玫瑰」羅斯成功轉型　外線命中率全聯盟最高

讀者回應

﻿

最新新聞

1南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

2國男組南區冠軍戰　佳里對決爽文

3中華五人制外教阿迪爾有望續留

4五人制理事長：足球統一教材是基本

5簽美職入札協議　參考日韓職版本

熱門新聞

1書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

2王柏融擠壓壽司彈　雷阿斗離隊

3中信敲2洋投　沒接觸韓職尼伯特

4中信選主場開幕戰　對衛冕軍桃猿

5陳瑞昌有望接任獅隊一軍投捕教練

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366