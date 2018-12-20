今年納達爾硬地、紅土勝率排第一　喬科維奇草地最佳

▲今年納達爾（Rafael Nadal）在硬地和紅土賽場勝率排第一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張穎容／綜合報導

目前ATP官方網站公布了各球員在2018賽季各類型比賽場地的勝率排名，在硬地、紅土都參加10場比賽，草地參加5場的情況下，納達爾(Rafael Nadal)是在硬地和紅土勝率最高的選手，而草地勝率最高的選手為喬科維奇（Novak Djokovic）。

世界排名第二的納達爾在馬得里大師賽的8強戰不敵奧地利好手帝姆(Dominic Thiem)，吞下今年紅土賽事唯一一敗，中斷紅土賽場連拿50盤的傲人紀錄，讓他今年在紅土勝率寫下26勝1負、96.3%的超高勝率。

▲喬科維奇於草地賽場勝率排名第一。（圖／達志影像／美聯社）

雖然納達爾今年都在硬地賽事因傷退出，但整個賽季也有出戰16場比賽，成績為14勝2負，也讓他有機會以87.5％的勝率攻占第一，而排名第二的為現任球王喬科維奇的31勝6負，勝率為83.8％，「瑞士天王」費德勒(Roger Federer)則以36勝8負，勝率81.8％排名第三。

今年打破低潮，暌違2年再抱回溫網大滿貫金盃的球王喬科維奇，在賽季初期戰績為6勝6負，直到溫網奪冠後才開始全面復甦，草地賽場寫下11勝1負的戰績，勝率91.7％排名第一，「費爸」費德勒則以12勝2負，戰績85.7％排名第二。