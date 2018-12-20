鵜鶘浪費隊史新高19顆三分　公鹿末節11比0帶走勝利

▲安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

20日鵜鶘作客公鹿之戰，兩隊在前三節打完還戰成90比90平手，但第四節中後段公鹿打出一波11比0的攻勢鎖定勝局，終場就以123比115擊敗鵜鶘，鵜鶘雖投進隊史新高的19顆三分球卻仍無法贏球。

鵜鶘的藍道(Julius Randle)和米羅蒂奇(Nikola Mirotic)都缺陣。首節雙方命中率都非常高，比分差距不大，公鹿在希爾(George Hill)2.1秒的三分球下，以2分領先進入次節。鵜鶘的戴維斯在首節剩34.7秒被換下因胃痛的關係第二節完全沒有上場，但替補他的奧克佛(Jahlil Okafor)單節攻下9分，而哈樂戴(Jrue Holiday)和米勒(Darius Miller)也在外圍開火，上半場打完鵜鶘取得4分反超。

The Greek Freak put up MVP numbers tonight:



25 PTS | 8 REB | 8 AST pic.twitter.com/zyxHisqQIr — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年12月20日

▲安戴托昆波本日精彩表現

第三節初期奧克佛繼續發威攻下8分，在5分45秒時戴維斯重新歸隊，但反而被公鹿打出9比2的攻勢反超，戴維斯和哈樂戴接連得分，希爾命中壓哨三分，讓雙方以90比90戰成平手進入第四節。決勝節一開始戴維斯就連攻5分，隨後安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也回敬7分，在5分45秒時戴維斯的上籃讓鵜鶘取得107比106的反超。

George Hill at the BUZZER!! #FearTheDeer pic.twitter.com/jScgrxxrpi — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年12月20日

▲希爾第三節壓哨三分。

布洛格登(Malcolm Brogdon)上籃超前後率隊打出一波11比0的高潮，替補的威爾森(D.J. Wilson) 在這段時間表現出色，鵜鶘則是接連發生失誤，米勒和哈樂戴雖各再投進一顆三分，但時間已不夠追分。

字母哥繳出25分8籃板8助攻的全面數據，替補端的史奈爾(Tony Snell)13分，希爾11分3抄截、威爾森9分10籃板。鵜鶘方面，戴維斯因傷只打29分鐘但仍攻下全場最高27分，哈樂戴25分12助攻，米勒投進6記三分攻下本季新高的20分。

Darius Miller finished with a season-high 20 points! #doitBIG pic.twitter.com/GZUvtq5t0F — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2018年12月20日

▲米勒攻下本季新高20分。