最佳副手密德爾頓本季約滿恐離隊　公鹿全力留人

▲公鹿前鋒密德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿射手密德爾頓（Khris Middleton）本季繳出17.6分、5.8 籃板、3.9助攻成績，且三分球命中率高達39%，場均三分球進球數也可到生涯新高的2.8顆，是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身邊的最佳副手。但他本季結束後合約到期恐離隊，根據美媒18日報導，公鹿球團將會盡其所能的慰留他。

密德爾頓曾對將到期合約表示，「我們在多年來打造的特色同時也讓戰績有所回饋，但若可在其他地方繼續贏球，我想我會重新考慮。」

美媒指出，密德爾頓本季合約即將結束，明年將僅剩1300萬美元的球員選擇權，若密德爾頓想尋求更多收入，他將可能投入自由球員市場，且公鹿認為密德爾頓是本季陣中球星「字母哥」的最佳副手，故將竭盡所能得留下密德爾頓。

27歲的密德爾頓是典型的二輪驚奇球員，於2012年球季由活塞於選秀會上以第二輪第39順位選中後開啟職業生涯，他首年上場時間不多，但隔年轉隊至公鹿後就大受重用，場均時間由17分鐘暴增至30分鐘，至今已效力公鹿達6年之久，上季場均更可繳出20分、5.2籃板、4助攻、1.2抄截，擅投三分球的特性也替安戴托昆波切入時分散不少對手的注意力。

本季密德爾頓場均得分17.6分不但僅次於安戴托昆波，場均三分球進球數也是全隊最高，若密德爾頓離開，本季目前公鹿隊傲視聯盟得三分球進球，在明年將可能大受影響。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）