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日職／王柏融已在火腿選手名單但沒照片　官網打開就是他

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▲日本火腿官網王柏融已放在火腿的選手名鑑中。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

▲日本火腿官網王柏融已放在火腿的選手名鑑中。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒日本火腿隊19日在台北舉辦王柏融加盟記者會，20日在火腿選手名鑑中馬上看見王柏融在外手名單中，火腿官網首頁中有2則王柏融的消息，足見火腿對王柏融的重視。

王柏融行使旅外球員權利，順利加盟日本火腿，19日火腿隊來台舉辦加盟記者會，日本火腿隊社長竹田憲宗、監督栗山英樹都會親自來台，桃猿領隊劉玠廷及總教練洪一中也都出席，栗山英樹為王柏融穿上99號球衣。

▲日本火腿官網首頁有王柏融加盟記者會。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

▲日本火腿官網首頁有王柏融加盟記者會。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

火腿隊官網首頁進去，第一則消息就是王柏台北入團記者會的消息，栗山英樹跟王柏融握手的照片，點進去就是加盟記者會的新聞及照片，還有王柏融、竹田憲宗、栗山英樹、劉玠廷、洪一中及中田翔的說法，還有媒體聯訪時一問一答的內容。

官網首頁第2個消息是王柏融99號球衣限量預購，點進去有內容說明，並且購買的按鍵。

▲日本火腿官網首頁王柏融的99號球衣開放預購。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

▲日本火腿官網首頁王柏融的99號球衣開放預購。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

在日本火腿的選手名鑑裡，外野手名單中已有王柏融的中文名，以及日文名字，還有背號99，寫著25歲、台灣，但獨缺王柏融的大頭照。

點進去有王柏融的出生年月日1993年9月9日、身高182cm、體重85kg、年齡25歲、出生地台灣地、投打右投左打，經歷上寫著穀保高級家事商業職業學校-中國文化大學-Lamigo桃猿到北海道日本火腿。

日本火腿21日日本時間下午2點（台灣時間下午1點）在札幌舉辦日本加盟記者會，首頁中也有LIVE直播的頁面。

▲日本火腿官網有王柏融記者會照片。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

▲日本火腿官網有王柏融記者會消息。（圖／翻攝自日本火腿隊官網）

關鍵字： 王柏融入札旅外日職日本火腿火腿
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