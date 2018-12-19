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影／王柏融火腿第8高薪　新隊友跨海喊「嗨翻北海道」

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記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿19日為「大王」王柏融舉辦加盟記者會，將以3年400萬美金入團，其中第一年年薪高達9千萬日幣，在火腿排名第8。新隊友中島卓也、西川遙輝以及中田翔跨海獻上祝福，曾與王柏融交手的中田翔在影片中表示：「以前就在經典賽見識過王柏融的身手，真的是很厲害的球員，到現在仍記得他的優秀表現！」

王柏融正式披上99號火腿戰袍，中島卓也在影片中透露，今年2月底與桃猿交流賽，曾與王柏融交手，如今成為隊友，期待共同朝「日本一」邁進，他笑稱：「 北海道很冷，但總是有熱情球迷應援，希望柏融能抱著期待的心情前來。」西川遙輝則表示，很開心能夠開心打球，期待一起「嗨翻北海道」。

中田翔期待王柏融的加入：「以前在經典賽見識過身手，他是個很厲害球員，到現在都記得他的優秀表現，能夠一起打球，感到相當興奮又期待，我們火腿鬥士相當會培育選手，也有好幾個選手轉戰大聯盟，球員能夠在非常棒的環境活躍，一起努力邁向頂尖吧！」

火腿明年最高薪為中田翔2.8億日圓，再來是宮西尚生2.5億，洋砲馬丁尼茲（Nick Martinez）以2.5億名列第3，接下來依序為西川遙輝2億、金子千尋1.5億、近藤健介1億、中島卓也1億，王柏融以9千萬日圓排名第8，同時是野手第5高薪。

▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融穿上背號99號球衣。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

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