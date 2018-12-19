遭吳怡霈逼問結婚計劃　王柏融笑得靦腆：很難講

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒「台灣大王」王柏融19日正式加盟日本職棒火腿，由日本火腿監督栗山英樹代表親自為他穿上99號球衣，現場開放媒體提問，一名記者好奇向王柏融表示，是否會比照大谷翔平為人生不同階段擬出目標，主持人吳怡霈繼續追問幾歲結婚生子，對此王柏融笑得靦腆：「這東西很難講。」

火腿球團來台為王柏融舉辦加盟記者會，除了兩隊高層、總教練之外，高中教練周宗志、邱仕騰、文化大學教練廖敏雄以及賢拜陳金鋒皆到場共襄盛舉。

除了台媒之外，日媒多達6家到場，現場至少200人，也開放記者提問，有人問道，未來會不會和大谷翔平一樣挑戰大聯盟，甚至也擬出一套人生計畫，寫下每個階段都想完成的目標，包括結婚生子。

王柏融回應，自己是屬於「走一步、想一步、看一步」的個性，一切順其自然，未來若有更好的機會發展，也會盡力而為，吳怡霈隨後繼續追問，「那結婚生子的部分呢？」王柏融笑回，「這東西很難講。」

先前曾在台日賽砲轟則本昂大，王柏融被問到加入火腿後，是否會有另類慶祝全壘打的方式，他淡定地回應：「我會安安靜靜跑完4個壘包，其他太過花俏的動作，不是我的風格。」而在台灣被稱為「大王」，會不會期待到日本後有其他的小名，他則說：「以球團決定為主。」