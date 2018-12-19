南北韓桌球混雙年終賽奪銀　共同期待攜手打奧運

▲南韓選手張宇鎮搭檔北韓選手車孝芯於年終賽奪銀。（圖／取自ITTF）

記者張穎容／綜合報導

南韓張宇鎮搭配北韓車孝芯的桌球混雙組合，在今年的年終賽奪得銀牌，而張宇鎮也向媒體透露，若是未來兩韓有機會共同組隊參加奧運，他會很期待與車孝芯的配合。

今年國際桌總舉辦的巡迴賽，南北韓就有組建聯隊的紀錄，而張宇鎮和車孝芯還曾在7月的韓國公開賽奪下歷史首面金牌，之後的奧地利公開賽，倆人再度合作也闖入四強，張宇鎮說：「車孝芯是可以幫助我發揮優勢的好搭檔，很希望有和車孝芯一起出戰奧運的機會。」





▲張宇鎮期待能與車孝芯搭配闖奧運。（圖／翻攝自ITTF）

從2018年平昌奧運開始，兩韓就在開幕典禮一起持統一旗進場，今年亞運也聯手出征女籃、划船以及輕艇三項運動，並再度舉統一旗進場，也有不錯的成績，南北韓聯隊在女子龍舟200公尺奪銅、龍舟500公尺奪金，而女籃則拿下銀牌，因此也相約奧運還要再次組成聯隊參賽。

目前兩韓有意一同合辦2032年夏季奧運，也預計在明年2月向國際奧會（IOC）提出申請，而南韓先前有意願與北韓在東京奧運共組體操聯隊，因此張宇鎮和車孝芯今年下半年在國際賽搭檔的好表現，也極有可能獲得奧運組隊的機會。