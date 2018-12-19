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貝爾川面試洋基教頭曾被打槍　如今想找他任總管顧問

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貝爾川正式加盟洋基。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基計劃找回貝爾川擔任總管特別顧問。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前大聯盟知名球星「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）在2017年宣布退休，現在有機會再重返老東家洋基隊。根據大聯盟報導，洋基球團有意找貝爾川擔任總管特別顧問，協助總管凱許曼（Brian Cashman）處理球團大小事。

報導中提到，貝爾川現在仍是《MVP Sports Group》經紀人羅佐諾（Dan Lozano）的客戶，《MVP Sports Group》旗下還有馬查多（Manny Machado），在洋基與馬查多會面談約的同時，也一併詢問了貝爾川擔任管理職的可能性。

在大聯盟奮戰20個年頭，貝爾川終於在2017年如願奪下生涯首枚冠軍戒指，以40歲高齡宣告高掛球鞋，他在退休後打算享受退休生涯，反而馬上開始找新工作，曾於去年面試洋基總教練職位，但最後洋基選了布恩（Aaron Boone）來接任教頭一職。

貝爾川大聯盟生涯20年來，一共待過7支球隊，其中在皇家、大都會各待7年時間，生涯累積2725支安打，包含435轟在內，貢獻1587分打點。貝爾川也是大聯盟史上第5位達成400轟、300盜的球員之一。

貝爾川先前曾表示，「自己很幸運打了20年的棒球，曾為了這麼許多優秀的球團效力，很榮幸能和我的妻子、3個孩子、我的家人、朋友分享我所有的經歷。謝謝，棒球。我也迫不及待展開全新的頁章了。」

▲貝爾川引發基襪大戰。(圖／達志影像／美聯社)

▲貝爾川大聯盟闖蕩20年，曾為7支不同球隊效力。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基貝爾川
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