灰熊卡斯比新高20分　柯爾調侃：上季他在勇士不投三分

▲灰熊以色列籍前鋒卡斯比。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰熊前鋒卡斯比（Omri Casspi）於18日出戰老東家勇士時拿下本季個人與全隊最高的20分，儘管最後仍灰熊輸球，但卡斯比也獲得老東家勇士教練柯爾的另類稱讚，勇士教練柯爾（Steve Kerr）表示，「我們差點被卡斯比一個人搞垮了，我記得他上季不太投三分的呀！」

柯爾於賽後受訪時笑著表示，「如果卡斯比上一季三分球這麼準就好了，他上個賽季只投進8球吧。他這場拿了20分。不知道是什麼原因，我記得他上季不太投三分球的呀，所以我們才找來更多願意投三分球的球員。」

以卡斯比的數據而言，柯爾或許笑中有話，因卡斯比於上季效力勇士時寫下生涯最低的0.4三分球攻擊次數，但卡斯比此役三分球投4中2，卻早已超過他本季場均的進球數0.4顆。

卡斯比上季效力勇士場均上場14分鐘可攻下5.7分、3.8籃板、1助攻成績，本季轉戰灰熊後，上場時間略下降為12.3分鐘，可繳出5.4分、3籃板、0.9助攻，但三分球攻擊次數已由勇士時期的0.4上升轉戰灰熊後的1。

30歲的卡斯比，因來自以色列而綽號「以色列喬丹」，由2009年獲國王第一輪第23順位選中後開啟NBA生涯，10年生涯已效力7支球隊，他生涯最佳表現於國王2016年球季場均可有11.8分、5.9籃板、1.4助攻，場均可投進1.8顆三分球，但卡斯比近5個球季因頻繁受傷而漸成為聯盟中浪人球員。

▲勇士教練柯爾調侃前子弟兵卡斯比 。（圖／達志影像／美聯社）