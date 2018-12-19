運動雲

> >

太空人重回瑞爾穆托爭奪戰　農場第1大物將成交易籌碼

ETtoday運動雲

▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）吸引多隊角逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人休賽季補強計畫正式啟動，在以2年3200萬美元合約網羅布蘭特利（Michael Brantley）後，目前持續關注市場重砲克魯茲（Nelson Cruz），而根據大聯盟報導，現在太空人也看上馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），重新參與這場交易爭奪戰。

報導中指出，馬林魚看上太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker），若太空人想要交易補強瑞爾穆托，塔克預計將被放入包裹。除了太空人重新加入戰局外，教士、道奇和光芒也積極與馬林魚談交易。

太空人休賽季就有計劃針對捕手進行補強，瑞爾穆托的交易傳聞已經傳了一個多月，而太空人在季後已經先簽下35歲捕手奇里諾斯（Robinson Chirinos），但若能成功補進瑞爾穆托，對整體戰力將會是大幅度的強化。

▲太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

今年交易市場最熱門捕手莫過於馬林魚的瑞爾穆托，吸引眾多球團爭奪，瑞爾穆托本人因不滿老闆基特（Derek Jeter）團隊接手後，兜售自家球星而要求被交易，更在今年季後放話不想再為馬林魚效力。

不過隨著冬季會議結束，加上馬林魚打算透過交易大進補，以導致各隊逐漸失去耐心開始著手「B計畫」，使得現在瑞爾穆托的交易陷入停滯狀態，不過太空人在有補強捕手的需求下，決定重新加入戰局。

現年27歲的瑞爾穆托，生涯大聯盟第4個完整賽季打出代表作，.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打貢獻74分打點，上壘率、長打率以及全壘打數都是生涯最佳，首度入選國聯明星隊並且獲得銀棒獎肯定。且在本季之前，瑞爾穆托連續3季有8次以上盜壘演出更是難仍可貴。

▲▼印地安人，布蘭德利（Michael Brantley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人2年合約網羅布蘭德利（Michael Brantley）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 太空人馬林魚瑞爾穆托
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

熱門新聞

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

林書豪末節爆發5度切入砍16分　老鷹退巫師終止3連敗

貝爾川面試洋基教頭曾被打槍　如今想找他任總管顧問

美媒分析火箭棄安東尼主因　擅投中距離背離主流進攻

太空人重回瑞爾穆托爭奪戰　農場第1大物將成交易籌碼

衛少宿敵榜大公開！KD只能排第二　天空貝力壓群雄

讀者回應

﻿

最新新聞

1勇士成為全美國最多州討厭球隊

2張本智和目標東京奧運成最年輕金牌

3NIKE客製球鞋　致敬建仔堅持夢想

4詹皇灌籃罕見挨鍋　僅是生涯第9次

5洋基佈局爭取馬查多　先找貝爾川

熱門新聞

1亞當斯放棄進攻救對手　真正的MVP

2林書豪末節爆發5度切入砍16分

3洋基爭取貝爾川　計畫當總管顧問

4美媒分析安東尼遭火箭棄用主因

5太空人爭取瑞爾穆托　想拿大物換

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

盧秀燕亂入滅火器表演？　張泰山回應：別再誤會了

盧秀燕打斷滅火器不尊重 陳禹勳：觀眾席的人就不尊重妳

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366