太空人重回瑞爾穆托爭奪戰　農場第1大物將成交易籌碼

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）吸引多隊角逐。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人休賽季補強計畫正式啟動，在以2年3200萬美元合約網羅布蘭特利（Michael Brantley）後，目前持續關注市場重砲克魯茲（Nelson Cruz），而根據大聯盟報導，現在太空人也看上馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），重新參與這場交易爭奪戰。

報導中指出，馬林魚看上太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker），若太空人想要交易補強瑞爾穆托，塔克預計將被放入包裹。除了太空人重新加入戰局外，教士、道奇和光芒也積極與馬林魚談交易。

太空人休賽季就有計劃針對捕手進行補強，瑞爾穆托的交易傳聞已經傳了一個多月，而太空人在季後已經先簽下35歲捕手奇里諾斯（Robinson Chirinos），但若能成功補進瑞爾穆托，對整體戰力將會是大幅度的強化。

▲太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）



今年交易市場最熱門捕手莫過於馬林魚的瑞爾穆托，吸引眾多球團爭奪，瑞爾穆托本人因不滿老闆基特（Derek Jeter）團隊接手後，兜售自家球星而要求被交易，更在今年季後放話不想再為馬林魚效力。

不過隨著冬季會議結束，加上馬林魚打算透過交易大進補，以導致各隊逐漸失去耐心開始著手「B計畫」，使得現在瑞爾穆托的交易陷入停滯狀態，不過太空人在有補強捕手的需求下，決定重新加入戰局。

現年27歲的瑞爾穆托，生涯大聯盟第4個完整賽季打出代表作，.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打貢獻74分打點，上壘率、長打率以及全壘打數都是生涯最佳，首度入選國聯明星隊並且獲得銀棒獎肯定。且在本季之前，瑞爾穆托連續3季有8次以上盜壘演出更是難仍可貴。

▲太空人2年合約網羅布蘭德利（Michael Brantley）。（圖／達志影像／美聯社）



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