道奇渴望哈波　但不願提供長約、破紀錄大合約

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

道奇雖然有意「強打少年」哈波（Bryce Harper），但也在17日表明不願提出長約，尤其是在團隊薪資逼近豪華稅線的情況下，因此哈波不可能在道奇陣營這邊，收到類似先前他拒絕國民的10年3億美元超級大合約。

知名經紀人波拉斯（Scott Boras）不斷地幫哈波尋求超級大合約，先前拒絕了國民提出的10年3億美元續約，持續追求超越史丹頓（Giancarlo Stanton）的13年3.25億美元，歷史年限最長、總金額最高合約。但《The Athletic》「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，道奇陣營雖然想要網羅哈波，但不願意提出長約、破紀錄大合約。

羅森索爾補充，道奇團隊薪資逼近2.06億美元豪華稅門檻，就算給予哈波大金額的短約也很有可能超出稅線，而另一方面道奇外野已經額滿，除非他們成功的清掉普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）這兩位深陷交易傳言的外野手。

才剛滿26歲的哈波，19歲站穩大聯盟至今7年就6度入選全明星，獲選為2012年國聯新人王、2015年國聯MVP與銀棒獎，生涯打擊三圍.279/.388/.512，本季成績則是.249/.393/.496，擊出127支安打其中包含34發全壘打，130保送以及100打點都是生涯新高。接下來哈波將與白襪、費城人以及洋基會面。