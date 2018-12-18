馬林魚要求辛德賈德單換瑞爾穆托　大都會果斷拒絕

▲大都會強力右投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）高喊賣我，但馬林魚態度處於被動讓各隊紛紛尋求B計畫。馬林魚一度向大都會要求「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）單換瑞爾穆托，但大都會認為代價太高拒絕，最後簽下拉莫斯（Wilson Ramos）退出爭奪戰。

大都會一度在瑞爾穆托爭奪戰處於領跑，不過根據《SportsNet New York》記者馬丁諾（Andy Martino）報導，馬林魚要求他們用辛德賈德單換，大都會認為代價過高因此破局，而大都會也在17日以2年合約簽下拉莫斯退出爭奪戰。

大都會非常積極地想交易來瑞爾穆托，願意以羅沙里歐（Amed Rosario）、康佛托（Michael Conforto）、尼歐（Brandon Nimmo）這幾名年輕潛力為籌碼，但馬林魚都不感興趣。

在大都會2年1900萬美元拉莫斯之後，《ESPN》知名棒球記者歐恩利（Buster Olney）就表示，「隨著時間會知道馬林魚到底能透過瑞爾穆托得到什麼，不過在這同時各隊都往B計畫在發展紛紛退出爭奪戰，不只大都會，國民、勇士等等都是。」

▲瑞爾穆托（J. T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

《MLB.com》的費里沙羅（Joe Frisaro）進一步指出，在大都會退出之後，光芒、道奇等隊依然積極爭取，本週應該就會知道瑞爾穆托到底會不會被交易，馬林魚態度依然被動，認為他們不用有什麼積極作為。

《USA Today》的奈騰格爾（Bob Nightengale）表示，現階段看來道奇是最有可能獲得瑞爾穆托的球隊，而明星右外野手普伊格（Yasiel Puig）很可能會是主要籌碼。

大都會持續設法交易26歲的強力右投辛德賈德，雖然《New York Post》先前報導太空人、小熊、運動家、道奇、教士以及紅人都非常感興趣，但始終沒有下文。