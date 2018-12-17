大專足聯／「這就是足球！」　淡江銘傳多碰撞爆口角

▲淡江銘傳多次爆發口角 。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／屏東報導

大專足球聯賽公開一級，淡江大學碰上銘傳大學一戰堪稱最精彩的一場比賽。不僅節奏快、進球多，雙方更有肢體對抗和口角，一度打出火氣，但雙方球員最終都能克制情緒，沒有上演衝突。賽後淡江日本籍隊長飯塚章悟就說：「公開一級就是要這樣打，沒動手就好。」

淡江算是公開一級球隊之中，除了輔大、北市大、台體、銘傳等傳統強隊之外，最具實力的一隊。不僅先發全是來自世界各地的外籍學生，更有法國的莫山旭(Zac Meftah)等人為企業甲級聯賽參戰球員，實力非常堅強。雖然靠著莫山旭和盧曼為的進球，但仍在一陣口角和犯規之中2比5不敵銘傳。

▲淡江隊長飯塚章悟 。（圖／記者林育正攝）



「我們表現還可以，但比較慢進入狀況讓比分先被拉開，射門也有點緊張，但最後30分鐘踢得不錯。」飯塚章悟說。不過在比賽末段，包括銘傳藍浩宇和淡江後衛等人數次正面交鋒，雙方爆出火氣。「沒有出手、吃牌就好，這就是足球的一部份。這是公開一級，這樣是應該的，我們永遠不放棄。」

法國好手莫山旭則說：「當比賽情勢緊繃的時候，球員難免比較興奮或是憤怒，但足球就是如此，在法國也是一樣，甚至更激烈。你不能讓對手輕易贏球，必須做出回應。」

▲ 淡江法國球員莫山旭 。（圖／記者林育正攝）