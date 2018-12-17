大專棒聯／排名墊底就降級　稻江扣倒康寧、美和退義守

▲大專棒球聯賽，稻江排名賽首戰獲勝。（圖／記者黃詩崴攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球運動聯賽公開組一級預賽告一段落後，17日展開第13名至第16名的排名戰，由預賽兩組後4名隊伍交手，早場賽事稻江學院以14比2提前7局扣倒康寧大學，午場賽事美和科大7比3強壓義守大學。

康寧首局雖然就先拿2分，但1局下就被稻江攻下4分翻盤，稻江火力持續放送，1、3、5局都攻下4分，6局再補上2分，反觀康寧從2局開始就被稻江第二任投手屠振暉壓制，投6局，被敲4支安打，飆6K，無失分封鎖打線。

稻江全場掃14支安打，也從康寧投手群選到6次保送，曾俊龍3安打猛打賞貢獻3分打點，王維鴻5局下也有清壘3分打點安打演出，埋伏在第9棒的劉韋君3安打猛打賞跑回2分，串聯火力之下7局提前迎接勝利。

美和科大首局由開路先鋒盧偉凡二壘安打下馬威攻下1分，2局上蔡承育、陳明雄、潘信宇安打再添1分，4局上又是一輪猛攻，洪昱誠、蔡承育、陳聖賢安打率聯加上對方守備失誤，還有盧偉凡適時安打，此局灌進4分，5局上林浩文轟陽春彈，以11支安打橫掃對手，4分差拿下勝利，莊孟齊投6.2局失2分都是非責失分奪勝投。

排名賽採4隊循環賽制，預賽對戰成績帶入計算，目前稻江2勝，康寧與美和皆為1勝1敗，義守2敗，18日還有2場排名賽，康寧大學對義守大學，美和科大對稻江學院，分出勝負決定排名，第15名及第16名下學年度將參加公開二級賽事。

▲美和科大。（圖／記者楊舒帆攝）