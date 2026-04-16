伸「鬼手」致阿德巴約受傷　球三弟挨罰189萬卻仍逃掉禁賽

▲夏洛特黃蜂博爾（LaMelo Ball）在附加賽中導致邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA 官方今日正式公布針對夏洛特黃蜂球星博爾（LaMelo Ball）在附加賽中導致邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）受傷一事的調查結果，儘管聯盟將該動作升級為最高等級的「二級惡意犯規」，並合計對博爾處以6萬美元（約新台幣189萬）的高額罰款，但他最終確定逃過禁賽處罰，將可如期出戰18日交手奧蘭多魔術隊的生死戰。

根據NBA官方聲明，博爾在14日對陣熱火隊的第二節剩餘11分13秒時，對阿德巴約做出了「不必要且魯莽的接觸」，造成了顯著的受傷風險。

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當時博爾在進攻倒地後，伸手拉住阿德巴約的支撐腳，導致這位熱火明星中鋒失去平衡、尾椎直接重摔在地，聯盟經過審查影片後決定追判博爾一次二級惡意犯規，這也代表如果裁判在比賽當下就響哨，博爾將會被直接驅逐出場，然而最終聯盟就只針對他的危險動作祭出3萬5000美元的罰款。

▲夏洛特黃蜂博爾（LaMelo Ball）在附加賽中導致邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）受傷。（圖／達志影像／美聯社）

除了場上的爭議動作，博爾在賽後接受電視直播採訪時使用不雅言論，被聯盟另行加罰2萬5000美元，兩項處分合計需繳納6萬美元。

雖然罰款金額可觀，但對黃蜂隊而言，最大的喜訊是博爾「免於禁賽」，作為黃蜂核心博爾在該役砍下30分並投進絕殺上籃，是球隊能以127比126險勝、終結熱火季後賽紀錄的頭號功臣。