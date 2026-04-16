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少恩比德沒關係！馬克西轟31分成新戰神　率七六人扳倒魔術闖進季後賽

▲費城七六人馬克西（Tyrese Maxey）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城七六人馬克西（Tyrese Maxey）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA附加賽於台灣時間16日繼續開戰，東區由第7的費城七六人對決第8的奧蘭多魔術，七六人雖然少了主力中鋒Joel Embiid，但靠著馬克西（Tyrese Maxey）發揮出色，單場轟下31分6助攻，加上烏布雷（Kelly Oubre Jr.）、 艾奇康（VJ Edgecombe）合轟38分，七六人從首節就建立起領先優勢，最末節再轟出30比23的比分奠定勝基，最終就以109比97擊退魔術，成功搶下東區第7種子晉級季後賽。

七六人、魔術例行賽戰績其實是相同的，不過費城大軍靠著對戰魔術2勝1負驚險拿到主場優勢，然而附加賽七六人主將恩比得卻因為闌尾切除術後恢復缺席，改由博納（Adem Bona）頂替他先發。

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不過即使少了禁區的重要戰力，七六人此役還是從開賽就展現強勢，首節馬克西攜手烏布雷在開賽打出10比6的小高潮，魔術隊很快找到手感，班凱羅（Paolo Banchero）攜手班恩（Desmond Bane）內外開火反超，比分隨後呈現拉鋸，但七六人靠著烏布雷節末的三分球在手節打完取得4分領先。

次節班凱羅與班恩發威，攜手搶分幫助魔術將又將比分追上，後場大鎖薩格斯（Jalen Suggs）隨後在外線命中，幫助魔術再度取得領先，只是領先都還沒有坐穩，艾奇康馬上上籃替球隊討回領先，隨後中鋒卓拉蒙德（Andre Drummond）也在外線得手，因此上半場打完七六人還是以59比55領先。

易籃後，魔術凱羅與班恩繼續聯手得分，但七六人也有艾奇康與兩人對轟，雙方在第三節打完仍有5分差距，關鍵決勝節，魔術小將Anthony Black在外線命中幫助球隊追到剩下1分差，但此時馬克西卻挺身而出，連進3球、豪取7分，拉開分差，最後艾奇康上籃得手，隨後又站上罰球線也穩穩罰進，幫助七六人在比賽還剩不到2分鐘時取得7分領先，最後41秒卓拉蒙德外線再命中，也直接讓比賽失去懸念，終場七六人就以12分之差擊敗魔術，確定能以第7種子身分晉級季後賽。

▲費城七六人馬克西（Tyrese Maxey）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城七六人馬克西（Tyrese Maxey）。（圖／達志影像／美聯社）

七六人在關鍵之戰靠著馬克西31分6籃板，烏布瑞和艾奇康各繳19分，喬治拿16分，卓蒙德拿14分，在相隔1季後再度進軍季後賽，首輪他們的對手將是「綠衫軍」波士頓塞爾提克。

而魔術部分，貝恩狂攬全場最高34分，班凱羅拿18分，不過全隊全場三分球27投僅7中，成為追分不利的主要原因，接下來魔術將碰上拓荒者，爭搶東區最後一張季後賽門票。

團隊共4人得分達雙位數，雖然輸球，進軍季後賽還沒絕望，接下來要跟黃蜂爭奪最後資格。

關鍵字： NBA七六人魔術季後賽馬克西

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