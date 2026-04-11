野獸傳奇謝幕首戰！林志傑狂砍21分率勇士大勝領航猿、拿本季對戰首勝

▲林志傑引退賽首戰轟下21分。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽「THE BEAST-12 FOR 12」今日在台北小巨蛋點燃戰火。在滿場1萬3500名球迷的見證下，林志傑展現「不老傳奇」本色，開賽一人包辦球隊前11分，全場繳出21分，率領勇士以114比95擊敗聯賽龍頭桃園璞園領航猿，不僅在引退系列賽首戰取勝，更終結了對戰領航猿的7連敗。

這場指標性的引退賽首戰，林志傑先發出陣隨即引爆全場，開賽後他先以2次罰球穩定得分，隨後在5分鐘內連續飆進4記三分球，個人包辦球隊開局的前11分，林志傑在場上多次秀出標誌性的「野獸怒吼」，讓小巨蛋氣氛沸騰。

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▲林志傑首節就轟下16分發出招牌「野獸怒吼」。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽，小巨蛋湧入滿場球迷觀戰。（圖／記者李毓康攝）

在林志傑單節16分的帶動下，勇士首節就以34比24取得雙位數領先。次節勇士延續火力，古德溫與揚科維奇接力搶分，而林志傑在半場結束前的一記後仰跳投，幫助勇士在上半場結束時以64比42領先領航猿多達22分。

易籃後，領航猿試圖追分，但在第三節剩下1分27秒時，場上發生「大場面」衝突。當時林正罰球未進，雙方在禁區爭搶籃板，周桂羽不慎推倒李家慷，導致李家慷碰撞到高高跳起的林志傑，林志傑倒地後，隨後的領航猿中鋒阿提諾（Will Artino）意外被林志傑的腳絆倒，隨後竟直接從林志傑身上「跨過」。

▲林志傑因阿提諾的跨越動作和他爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

此舉立刻引發林志傑不滿，雙方爆發激烈推擠，裁判檢視重播後，對阿提諾祭出一次技術犯規；勇士總教練許晉哲也因朝裁判咆哮吞下一次技術犯規，兩次犯規相互抵銷後，比賽才恢復進行，林志傑則隨後暫時退場回休息室。

最末節領航猿雖打出28比19的追分高潮，一度將比分追近，但勇士洋將古德溫挺身而出，全場轟下最高38分穩定軍心，林志傑則在比賽最後6分25秒重新登場，並在最後關頭要到犯規，用罰球為個人得分畫下句點，最終勇士以114比95大勝領航猿，收下本季對戰首勝。

林志傑全場繳出21分、3籃板、2助攻及2抄截的亮眼數據，用最完美的表現回饋球迷，領航猿部分，剛參加完香港BCL賽事的他們手感欠佳，以伯朗拿下18分最高，阿提諾則進帳10分。

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）