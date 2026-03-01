陳忞昕決賽不敵日本好手　新加坡青少年大滿貫賽亞軍仍寫台灣新紀錄

▲16歲台灣桌球小將陳忞。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

16歲的台灣桌球小將陳忞昕1日在2026年WTT新加坡青少年大滿貫賽U19女單決賽登場，面對U19世界排名第二的日本好手高森愛央，在苦戰過過後，仍以0比4不敵U19世界排名第2的日本女將高森愛央，以亞軍作收，仍締造台灣選手在青少年大滿貫賽女單最佳戰績。

U19女單世界排名第7的陳忞昕，這次在新加坡一路擊敗之前從未贏過的中國新生代好手胡一、祝啟慧，4強還克服總局數1比3落後，逆轉U15世界排名第一的日本天才松島美空，生涯首度闖進決賽。

陳忞昕決賽得對手是17歲的高森愛央，過去雙方交手4次，雖然陳忞昕勝場尚未開胡。

國際賽第5度碰頭，陳忞昕前兩局以5比7、4比7讓出。第3局陳忞昕原本一度以6比5搶下局點，但高森愛央搶攻連拿2分，直接逆轉，以7比6搶下也取得「聽牌」優勢。

退無可退的陳忞昕，在關鍵第4局開局就取得4比1領先，只是沒想到高森很快就回穩，回敬4比0攻勢逆轉超前，陳忞昕雖然一度將比分追平，但最後卻連掉2分，最終以5比7輸球，最終以亞軍坐收。

至於17歲的台灣桌球好手郭冠宏在U19四強碰上南韓強敵權赫，經歷將近30分鐘的6局激戰，郭冠宏最終以5比7、5比7、7比6、5比7、7比4、4比7，總局數2比4落敗。