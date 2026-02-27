運動雲

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

▲經典賽日本隊巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽日本隊巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰下個月舉行的世界棒球經典賽（WBC），效力於洛杉磯道奇的超級巨星大谷翔平26日也抵達名古屋Vantelin Dome與國家隊會合，即便現場集結了各路日職明星，大谷翔平那大聯盟等級「規格外」的厚實體格，依然在現身的瞬間成為全場焦點，令現場攝影師與球迷發出陣陣驚嘆，再度進化的身形也讓網友們相當震撼，直呼「日本看到的大谷感覺大得離譜」。

大谷翔平昨低調抵達球場，起初先穿著私服走進球場，隨後換上象徵日本隊重砲傳承的背號16號戰袍，當他以短袖打扮現身場內活動身體時，那充滿視覺衝擊力的強健體魄隨即抓住了所有人的目光，今日與眾多日職（NPB）選手並肩而立時，體型顯得更加厚實魁梧，完全大出一圈，讓他在巡迴外野進行傳接球時，吸引媒體攝影師瘋狂捕捉。

▲經典賽日本隊巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽日本隊巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

照片流出後，大谷「大隻佬」的恐怖身材也再度在日網引發熱議，尤其是當他與其他日本選手同框的「規格外」恐怖體型差，更讓球迷感嘆不已，「雖然現在說這個有點晚了，但大谷翔平真的好巨大啊！」「在日本看到的大谷翔平，感覺大得離譜，完全是不同次元。」「大谷比上屆大賽又變大了一圈，這體格也太壯了吧！」「身邊都是日本人的話，顯得他更巨型了。」

雖然當天的練習不對外公開，但球場草皮上依舊捕捉到大谷翔平輕鬆的一面，在完成彈力帶等基礎訓練後，大谷與昔日在日本火腿隊的隊友近藤健介邊聊天邊活動身體，兩人愉快談笑的畫面讓不少資深球迷感到懷念。

