運動雲

>

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

▲ 龍恩（Jonathon Long）熱身賽首戰敲安。（圖／翻攝自Jonathon Long IG） 。

▲龍恩。（圖／翻攝自Jonathon Long IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

原本入選中華隊、備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的台裔重砲龍恩（Jonathon Long），26日因手肘傷勢正式宣布退出賽事，今（27日）他在接受大聯盟官網訪問時，也談到了自己辭退中華隊的原因，他說自己原本其實真的很想體驗經典賽的氛圍，但最終他認為要飛到半個世界之外，還不知道自己能不能揮棒，所以認為留在小熊隊春訓才是最正確的決定。

龍恩日前在春訓熱身賽中，於接球過程中和跑者發生碰撞造成手肘不適，儘管後續已展開揮棒訓練，恢復進度一度朝正面方向發展，但小熊球團經評估後認為，手肘酸痛仍持續影響揮棒狀態，不宜冒險參賽，最終決定讓他退出本屆經典賽，而龍恩受訪時也解釋為何最後選擇放棄經典賽、留美春訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「（若參加WBC）要飛到半個世界之外，」龍恩說，「卻不知道自己能不能揮棒，還得在那裡進行復健，相比之下留在這裡（春訓），去那邊根本不合理，特別是為了賽季做準備，完全康復才是比較重要的事。」

至於休季期間加盟的一壘右打奧斯汀（Tyler Austin）右膝動刀，預計將缺席數個月，總教練康索（Craig Counsell）受訪時也直接點名龍恩就是遞補人選之一，「我認為最重要的事情是我們已經有一位一壘手了，Johnny（指龍恩）他有可能進入名單，如果他沒進，我們也知道他就在3A。既然知道我們隨時都有一位只需一天路程就能遞補的一壘手，我認為這減輕球隊戰力的擔憂。」

對於主帥說他有贏得開季名單席次的可能性，龍恩在受訪時說自己沒有想得太多，「我只會專注於我能控制的事情，」Long 說，「顯然有些外部決定是我無法左右的，所以我會專注於我能控制的部分，並試著打出我能做到的最好春訓表現。」

關鍵字： 龍恩2026WBC2026WBC中華隊小熊隊春訓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

熱門新聞

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾豪駒點出中華隊此戰敗因

2龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

3費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

4中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

5贏南韓了　中華男籃世界盃資格賽首勝

最新新聞

1費仔比出12強爆紅手勢！

2同級生合體！大谷翔平拒絕鈴木誠也

3林家正推一把！費爾柴德想讓台灣感到驕傲

4大谷「規格外」超巨體型震撼日網

5費仔這名字很可以！遺憾龍仔沒來

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366