「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

原本入選中華隊、備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的台裔重砲龍恩（Jonathon Long），26日因手肘傷勢正式宣布退出賽事，今（27日）他在接受大聯盟官網訪問時，也談到了自己辭退中華隊的原因，他說自己原本其實真的很想體驗經典賽的氛圍，但最終他認為要飛到半個世界之外，還不知道自己能不能揮棒，所以認為留在小熊隊春訓才是最正確的決定。

龍恩日前在春訓熱身賽中，於接球過程中和跑者發生碰撞造成手肘不適，儘管後續已展開揮棒訓練，恢復進度一度朝正面方向發展，但小熊球團經評估後認為，手肘酸痛仍持續影響揮棒狀態，不宜冒險參賽，最終決定讓他退出本屆經典賽，而龍恩受訪時也解釋為何最後選擇放棄經典賽、留美春訓。

「（若參加WBC）要飛到半個世界之外，」龍恩說，「卻不知道自己能不能揮棒，還得在那裡進行復健，相比之下留在這裡（春訓），去那邊根本不合理，特別是為了賽季做準備，完全康復才是比較重要的事。」

至於休季期間加盟的一壘右打奧斯汀（Tyler Austin）右膝動刀，預計將缺席數個月，總教練康索（Craig Counsell）受訪時也直接點名龍恩就是遞補人選之一，「我認為最重要的事情是我們已經有一位一壘手了，Johnny（指龍恩）他有可能進入名單，如果他沒進，我們也知道他就在3A。既然知道我們隨時都有一位只需一天路程就能遞補的一壘手，我認為這減輕球隊戰力的擔憂。」

對於主帥說他有贏得開季名單席次的可能性，龍恩在受訪時說自己沒有想得太多，「我只會專注於我能控制的事情，」Long 說，「顯然有些外部決定是我無法左右的，所以我會專注於我能控制的部分，並試著打出我能做到的最好春訓表現。」