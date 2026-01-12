「哪怕只追上一小段距離」　岡本和真想追上大谷、鈴木的腳步

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

透過入札制度從讀賣巨人轉戰大聯盟、加盟多倫多藍鳥的內野手岡本和真，11日在東京都內的日本記者俱樂部召開記者會，正式向日本球迷與媒體說明赴美挑戰的心路歷程。

面對超過50名媒體、歷時約1小時的長時間談話，岡本多次提及前往大聯盟的決心，並直言希望能夠追趕洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平以及芝加哥小熊隊外野手鈴木誠也的腳步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為巨人隊自家培養選手中，首位透過入札制度完成大聯盟移籍的球員，岡本坦言，挑戰MLB一直是他心中的目標；他表示，自己從很早以前就抱持著想在大聯盟打球的想法，看著過去交手過的前輩與後輩陸續前往海外並在最高舞台發光發熱，也讓這份渴望變得更加強烈。

「既然要去，我就想要有所表現，所以會全力以赴。」岡本直白地說出內心想法，展現迎接新挑戰的態度。

日本記者俱樂部上一次出現仍隸屬巨人隊的現役球員召開記者會，已是1977年10月；當年締造世界紀錄、累積756支全壘打的傳奇名將王貞治，曾直言日本與美國大聯盟選手之間存在相當大的差距。

然而時隔將近半世紀，如今已進入日本打者在大聯盟屢創佳績的年代，上季大谷翔平敲出55支全壘打，鈴木誠也也繳出32轟的亮眼成績。

身為巨人第４棒、累積通算248轟的岡本，也清楚認知與頂尖球星之間的差距；他坦言，大谷翔平的存在對所有人而言都非常特殊，就實力層面來說，自己目前仍無法與大谷或鈴木相提並論，但這並未動搖他的目標。

「他們是我非常尊敬的前輩，我希望自己能夠一點一點的接近那樣的球員，哪怕只能追上一小段距離，也會努力向前。」岡本說道。

談到未來與藍鳥當家強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的合作，岡本也難掩期待之情；他透露，自己曾反覆觀看對方的比賽影片，能夠與同樣是右打者的超級球星並肩作戰，讓他感到非常興奮。

在記者會最後的簽名留言中，岡本寫下自高中就珍視至今的座右銘「克己心」，象徵不斷要求自我、戰勝自我的信念；他強調，唯有先超越自己，才能看見更遠的未來。