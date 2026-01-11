松島輝空噩夢難醒！林昀儒「直落四」暴力橫掃　下戰對張本智和放話全力拚

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒在2026年首戰從WTT杜哈冠軍賽出發，11日8強賽面對18歲日本新星松島輝空，台灣一哥延續好手感，耗時將近29分鐘就以11比6、11比7、11比9、11比8，直落四收下勝利，接下來將與日本一哥張本智和爭奪冠軍賽門票，林昀儒說知道對方非常強，但希望能盡力去跟他拚。

目前世界男單排名第13位的林昀儒，新年首戰從WTT冠軍賽杜哈站出發，首戰先擊敗世界排名第26位的克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），16強僅花21分鐘就直落三解決37歲德國老將奧恰洛夫，8強的對手則是日本年輕好手松島輝空。過去林昀儒5度對決松島輝空，通通都拿下勝利。

生涯6度過招，林昀儒火力全全開，首局就拉出7比0攻勢，松島輝空後半段才回神，一度追到3分差，但林昀儒很快回穩連拿2分，以11比6先馳得點。次局松島輝空開賽就取得2比0領先，不過林昀儒還是沒有受到太多影響，很快就追平，歷經幾度拉鋸後，林昀儒找到突破點拉出6比1攻勢，很快再以11比7逆轉奪下。

第3局林昀儒開賽又連續搶分把比分拉開，打到7比6領先時再連拿3分率開對手，以11比9率先聽牌。關鍵第4局，林昀儒延續好手感，開賽就取得5比1領先，退無可退的松島輝空隨後回敬7比2攻勢逆轉超前，不過林昀儒還是沒讓自己節奏被打亂，馬上回敬4比0攻勢，漂亮以11比8勝出，搶下4強門票，也收下對戰松島輝空6連勝。

賽後談到贏球關鍵，林昀儒點出主要還是自己發球、接發球非常主動，「可能更敢去搏殺，後來也都成功。」

而另一場男單8強賽，世界排名第4的日本一哥張本智和以5比11、11比4、11比5、4比11、11比9、11比9，總局數4比2擊敗世界排名第6的法國「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun），接下來將和林昀儒爭奪男單冠軍賽門票。就要碰上強敵張本智和，小林則說，「他是非常強勁的對手，非常不好打，希望我可以全力以赴去拚他。」