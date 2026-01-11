運動雲

>

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅外野手林安可即將旅日加盟西武獅，除了備戰球場上的挑戰，他在語言準備上也提前起跑。陳傑憲11日出席林安可感謝球迷見面會時透露，林安可不僅主動學日文，甚至把自己當成「練習對象」，兩人私下通話常夾雜日文對話，成了另類備戰方式。

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

陳傑憲指出，林安可目前學到日文能力檢定最低階的N5，還在休賽季就請了家教，這點讓他相當意外，「很多選手會覺得有翻譯就不用學，但他已經開始準備語言跟技術。」他也認為，職業球員在日本有翻譯協助，生活上不會有太大問題，「語言其實到那邊就會慢慢學起來。」

兩人最近通話時也常出現趣味互動。陳傑憲笑說，林安可會突然打電話來講日文「MOSHI MOSHI（喂？）」，接著陳傑憲故意回一長串日文，結果林安可立刻用台語回應：「哩係勒共啥爹斯嘎？」讓他哭笑不得，「聊天就會鬧他，無聊就打給他，我來幫他練日文，他也說還沒學到那裡。」

談到林安可旅日的心情，陳傑憲坦言既不捨又替對方開心。他表示，外界常覺得林安可文靜內斂、場上威脅性十足，但長期相處後發現其實不然，「他也會講一些垃圾話，互動非常好。」身為室友、隊友與好兄弟，如今要分開難免感到空虛，「但能得到國外球團認可是很榮幸的事，我也與有榮焉。」

▲▼林安可感謝球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林安可感謝球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

陳傑憲也期待林安可把場下的活潑個性帶到日本，「希望他可以有活躍的表現，讓日本球迷看到台灣選手的特色。」他更笑說，未來會像關注古林睿煬一樣，每天透過轉播關心林安可的表現，「他是野手，每天都能看到，會一直替他加油。」

林安可則透露，經紀公司已安排線上日文家教，自己也把學語言當成旅日的一部分準備，「去那裡打球也能學語言，對我來說有幫助，不只棒球，多學一個語言，未來沒有打球時也會有幫助。」他笑說目前只能簡單自我介紹，「簡單單字還可以。」

至於和陳傑憲通話練習日文，林安可直言對方就是自己的最佳對象，「我會講我會的，隨便亂講沒差。譬如問他『現在幾點？』我都亂講，文不對題，講完再講正事。」他也笑稱，「練習而已，講錯再修正就好。」

▲▼林安可感謝球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林安可感謝球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 林安可旅日日文學習陳傑憲西武獅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

【約法庭見】館長被起訴點名總統出庭！　賴清德：被告才需要出席

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

4林益全4打點登CPB打點王

5張肇元只簽一年有原因　目標最佳9人

最新新聞

1補林岱安戰力！世界冠軍客座抵台

2獅隊也有「喬登」！統一獅拍板譯名

3奧會主席蔡家感謝教練付出　讚辜仲諒推廣棒球

4「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本

5林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366