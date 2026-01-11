「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅外野手林安可即將旅日加盟西武獅，除了備戰球場上的挑戰，他在語言準備上也提前起跑。陳傑憲11日出席林安可感謝球迷見面會時透露，林安可不僅主動學日文，甚至把自己當成「練習對象」，兩人私下通話常夾雜日文對話，成了另類備戰方式。

陳傑憲指出，林安可目前學到日文能力檢定最低階的N5，還在休賽季就請了家教，這點讓他相當意外，「很多選手會覺得有翻譯就不用學，但他已經開始準備語言跟技術。」他也認為，職業球員在日本有翻譯協助，生活上不會有太大問題，「語言其實到那邊就會慢慢學起來。」

兩人最近通話時也常出現趣味互動。陳傑憲笑說，林安可會突然打電話來講日文「MOSHI MOSHI（喂？）」，接著陳傑憲故意回一長串日文，結果林安可立刻用台語回應：「哩係勒共啥爹斯嘎？」讓他哭笑不得，「聊天就會鬧他，無聊就打給他，我來幫他練日文，他也說還沒學到那裡。」

談到林安可旅日的心情，陳傑憲坦言既不捨又替對方開心。他表示，外界常覺得林安可文靜內斂、場上威脅性十足，但長期相處後發現其實不然，「他也會講一些垃圾話，互動非常好。」身為室友、隊友與好兄弟，如今要分開難免感到空虛，「但能得到國外球團認可是很榮幸的事，我也與有榮焉。」

陳傑憲也期待林安可把場下的活潑個性帶到日本，「希望他可以有活躍的表現，讓日本球迷看到台灣選手的特色。」他更笑說，未來會像關注古林睿煬一樣，每天透過轉播關心林安可的表現，「他是野手，每天都能看到，會一直替他加油。」

林安可則透露，經紀公司已安排線上日文家教，自己也把學語言當成旅日的一部分準備，「去那裡打球也能學語言，對我來說有幫助，不只棒球，多學一個語言，未來沒有打球時也會有幫助。」他笑說目前只能簡單自我介紹，「簡單單字還可以。」

至於和陳傑憲通話練習日文，林安可直言對方就是自己的最佳對象，「我會講我會的，隨便亂講沒差。譬如問他『現在幾點？』我都亂講，文不對題，講完再講正事。」他也笑稱，「練習而已，講錯再修正就好。」

