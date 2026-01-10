運動雲

苦練決勝負、人品定優劣！　王炯棻引用洪騰勝名言勉台鋼雄鷹

▲台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹春訓開訓儀式今（10日）登場，董事長王炯棻在致詞時勉勵所有球員「要珍惜」身為職棒選手的身份，並引用台灣職棒前輩洪騰勝的名言「苦練決勝負，人品定優劣」，期許球隊在全新訓練基地中精進球技，同時更要守住品格與底線。

王炯棻提到，昨天球團才舉辦黃子鵬加盟儀式，其中一句話「要珍惜」讓他印象深刻；他指出，職棒球員都是對棒球充滿熱情的年輕人，能夠進入職業環境是難得機會，因此「要珍惜你們現在身為職棒選手的一個身份」。

談到「苦練決勝負」，王炯棻表示，集團在科大基地打造良好的訓練場所，就是希望選手能把握資源、扎實磨練技能；他也引用總教練洪一中先前的提醒，強調訓練就是要在球場、在基地反覆累積，「練到累到你滾回床上」，才是真正的苦練。

除了球技，他更把焦點放在「人品定優劣」這句話，直言職棒球員因具知名度，往往容易面對外界誘惑與灰色地帶，「這都是職棒選手不應該去碰的。」他提醒，若一旦觸碰灰色事件，即使擁有再好的球技，也可能因此斷送職棒生涯。

最後王炯棻再次向球員喊話，不論是資深選手或年輕球員，都應該珍惜目前擁有的一切；球團在會長指示下打造完善運動場域，期盼選手能在其中培養技能，更重要的是讓自己的人品與心理素質持續提升。

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球

