近年球速明顯下降　王維中出國特訓後自評達到預期「回來了！」

▲▼台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹今（10日）舉行春訓開訓儀式，休賽季以「強力左腕」身分新加盟的王維中受訪透露，過去兩年球速下滑明顯，為此特別赴美訓練，實際投球測試後「球速有回來」，且數字達到個人預期；他也表示目前最欠缺的是比賽感覺，希望透過這段春訓把狀態調整到最好，迎接新球季挑戰。

王維中指出，這次出國訓練的最大目的，就是重新找回投球方向與提速方法；他提及近年球速一直下降，因此想親身感受國外選手如何投球、如何提速，以及訓練方法與環境氛圍，「除了在那邊做訓練外，對那個方向比較有感。」

談到訓練後的成果，王維中表示，在當地進行球速測試時確實看到球速回升，也強調目前差的就是實戰比賽的感覺，因此春訓期間的重點，就是把狀態調整到能在比賽中穩定發揮。

至於最快球速數字是否符合期待，王維中笑說不方便公開，「我自己知道就好了（笑），」但他也說道，測試數字確實達標，且是在球季剛結束、仍屬休賽季階段的狀態下就能投出滿意數據，讓他對新球季更有信心。

此外，王維中也談及新賽季的最大目標是「穩定出賽」，並談到與過去在味全龍時的定位差異；他表示去年有不少時間待在二軍，加上球隊調度讓自己必須在先發與牛棚間來回，「今年希望可以穩定出賽，不管是先發還是牛棚，只要球隊需要，我都希望能穩定貢獻。」目前球隊對他的定位則是以先發為主。

談到與總教練洪一中的互動，王維中分享兩人第一次對話其實是在多年前他剛旅外結束返台時，正好在桃園球場觀戰Lamigo桃猿的季後賽，當時球隊幾乎確定勝利，洪總還走到媒體席旁問他：「等一下要不要衝出去拋？」他笑說這段回憶成了與洪總的「首次接觸」。

回顧近年表現起伏，王維中坦言確實有波動，對去年的球季原本很有信心，但最終未能達到自己期待，「覺得自己沒有做好，所以有點可惜。」他期許今年能透過春訓重新找回穩定節奏，為台鋼雄鷹的投手戰力帶來更大貢獻。

