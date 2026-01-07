老闆支持！藍鳥補強未停手　岡本和真後積極角逐外野強打塔克

▲塔克。（圖／達志影像／美聯社）

多倫多藍鳥休賽季補強動作仍未停歇，繼成功網羅日本好手岡本和真後，再被點名預計追逐為自由市場熱門的外野手塔克（Kyle Tucker)，大聯盟官網7日引述《The Athletic》報導指出，藍鳥正對塔克的爭奪投入相當多心力，動向明顯轉趨積極。

報導指出，塔克雖吸引多支球隊關注，但藍鳥近期的行動被形容為「更加主動」，預期主要競爭對手將包括洛杉磯道奇與紐約大都會。此外，美國媒體也曾披露，塔克於去年12月被目擊現身佛羅里達州的藍鳥訓練設施，進一步引發外界揣測。

回顧藍鳥今冬補強布局，球團已以4年總值6000萬美元簽下岡本，隨後再以7年2億1000萬美元重金延攬投手希斯（Dylan Cease），此外，韓職投手4冠王的龐塞（Cody Ponce）也以3年3000萬美元加盟。藍鳥上季在世界大賽中一路緊咬道奇，卻最終與冠軍擦身而過，也讓球團今冬展現出「全力拚冠」的明確企圖。

稍早在岡本的入團記者會上，總管阿特金斯 （Ross Atkins）表示，早在去年11月至12月初，球團就已對原有陣容感到正向回饋，「而從那之後，球隊實際上變得更好，因此目前我們對團隊狀況仍然感到滿意」。

不過，阿特金斯也對後續補強持審慎態度，指出進一步引援可能壓縮現有主力的出賽空間，「這是我們必須仔細衡量的部分」。他同時強調，球團長期以來獲得老闆強力支持，未來是否再有重大動作，仍將視整體戰力評估而定。