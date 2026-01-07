洋基正處第3次黑暗期？「世界大賽」論點令人驚呼！

▲紐約洋基近年維持良好戰績。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

擁有27座世界大賽冠軍的棒球傳統豪門紐約洋基，如今正處於第3次黑暗期？在近期的日本棒球節目《DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル》中，出現一番直白的評論，讓主持人露出了震驚神情。

本期節目邀請大聯盟評論家福島良一，以及來自紐約、長期撰寫洋基相關專欄的人氣作家KZilla擔任來賓。KZilla自2009年洋基奪下世界大賽冠軍後成為死忠球迷，並以球迷視角書寫洋基與日本球員相關報導，深受讀者喜愛。

談及洋基隊史時，KZilla直言，「第一期黑暗期是在1910年代，第二期是1978年至1996年，而現在，就是第三期黑暗期。」這番說法讓主持人當場驚呼，「現在竟然算是黑暗期？」

事實上，洋基近年戰績並不低迷，球隊仍坐擁賈吉（Aaron Judge）等球星，並於2024年奪下美聯東區冠軍、闖進世界大賽，上季也以分區第2名之姿挺進季後賽，長年穩居聯盟上段班。

對此，KZilla點出洋基球迷的獨特標準，「洋基球迷只在乎一件事，那就是世界大賽冠軍，只要不是世界第一，其他都不重要。」

福島良一也補充指出，洋基累積27次世界大賽封王，遠高於排名第2、僅有11冠的聖路易紅雀，標準自然與眾不同。

不過福島也提到一項往往被忽略、卻極具歷史意義的紀錄，他表示，「洋基到去年為止，已經完成33年連續球季勝率超過5成，這在大聯盟歷史上相當驚人。」

他接著說，「這僅次於洋基自己在1926年至1964年間締造的39年連續勝率過半紀錄，雖然世界大賽冠軍始終是目標，但年年維持勝多於敗，本身就是洋基這支球隊的價值所在。」