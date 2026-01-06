運動雲

大谷翔平默默行善　羅伯斯揭他資助道奇隊友母親抗癌

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平場外低調行善的事蹟近日再度引發關注，總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日親口證實，大谷曾在無人知情的情況下，私下資助一名隊友母親的癌症治療費用。

羅伯斯透露，事件發生於2024年春訓期間，當時同為道奇隊友的投手瓦蘭（Gus Varland）坦言，母親正與癌症對抗，卻因經濟因素，無法接受充分治療。得知情況後，大谷未向任何人提起，便悄悄提供了一筆可觀金額，協助支付醫療費用。

「翔平什麼都沒說，就這樣默默捐出了一大筆錢。」羅伯斯回憶，「因為她當時沒有辦法接受完整的治療。」在獲得支援後，瓦蘭的母親病情逐漸好轉，最終順利康復。

這段善行直到之後才被外界知曉，羅伯斯表示，後來道奇在世界大賽中與多倫多藍鳥交手，對方陣中正好有瓦蘭的弟弟、投手瓦蘭（Louie Varland），其母親特地向大谷與教練團轉達感謝之意，這才讓這段故事浮上檯面。

事實上，這並非大谷首次投入公益行動，2025年1月，他曾為支援洛杉磯及周邊地區野火災後重建，捐出50萬美元，長期以來持續以實際行動回饋社會。

不僅在球場上締造佳績，大谷在場外低調而真誠的善行，也再次展現其人格魅力，讓外界將目光投向這位超級球星不為人知的另一面。

