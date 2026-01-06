席波杜下台原因曝光　尼克老闆：出色但不是「那種」類型

▲席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約尼克老闆多蘭（James Dolan）近日親自說明，為何球隊在上個休賽季選擇與總教練席波杜（Tom Thibodeau）分道揚鑣。即便尼克在2025年仍一路挺進東區決賽，寫下隊史近25年最佳季後賽成績，仍選擇分手。

席波杜在2020年代初期接掌尼克兵符，被視為球隊重返競爭行列的重要推手，任內6個賽季，他帶領尼克4度闖進季後賽，並在2025年打進東區決賽，創下自2000年以來最佳戰績，成功讓尼克擺脫長年低潮。

不過，多蘭與球團管理層仍評估，為了長期競逐總冠軍，有必要調整領導方向，多蘭日前接受紐約體育電台WFAN專訪時，坦言關鍵並非席波杜的執教能力，而是球隊未來文化與合作模式的考量。

「我不會說你不能靠席波杜贏得總冠軍。」多蘭表示，「但如果你想打造一支長期且具競爭力的球隊，你需要一位更具協作精神的總教練，而這一點席波杜並不是那種類型，他仍然是一名非常出色的教練，未來一定還會在NBA執教，如果我今天是剛成立一支球隊，他會是無價之寶。」

多蘭也透露，球團並非倉促做出決定，而是在整個2025賽季期間持續與席波杜溝通與討論，「我們那一年幾乎一直在和他談這些事，他自己也會承認，他很固執，但他同時也會告訴你，他認為自己是對的。」

尼克高層明確指出，球隊已不再只是滿足於季後賽席次，而是希望盡快具備爭冠等級的整體結構，儘管感謝席波杜為球隊帶來的轉變，但管理層認為，換帥是邁向下一個層級的必要一步。

尼克在新任總教練布朗（Mike Brown）帶領下，新賽季開局表現亮眼，攻守兩端展現高度穩定性。截至目前，尼克以23勝13敗暫居東區第3名。