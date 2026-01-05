岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

多倫多藍鳥正式宣布與來自讀賣巨人的內野手岡本和真完成簽約，雙方達成一紙4年總額6000萬美元的合約，美媒也對岡本的特性做出分析。

以球員評價見長的美國權威媒體《Baseball America》指出，「岡本和真的完成度，是近10年日本棒球界屈指可數的等級，他在攻守兩端都具備高水準能力，打擊方面揮空率低，同時兼具長打火力，與其他強打者相比，他的擊球準確度特別突出。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該報進一步分析指出，岡本最值得注意的能力在於對速球的應對，2025年賽季，他面對速球的揮空率不到10%，在具備高上壘率的同時，他能夠積極攻擊好球帶內的投球，卻不會追打壞球。

另外整體長打能力也高於平均水準，純粹的飛行距離潛力在20到80分的球探量表中評為55分，能將強勁擊球送往全場各方向。報告預測，岡本在大聯盟有望繳出高打擊率與高上壘率，並具備20至25支全壘打的實力。

對於球速適應能力，美國《Yahoo Sports》同樣給予高度評價，指出岡本不僅打擊率高，保送率也達到雙位數，在擁有優秀長打火力的同時，三振率卻相當低，是一名完成度極高的打者。

報導並引述《FanGraphs》數據指出，岡本近年對高速球的適應能力持續改善，而這正是所有轉戰大聯盟打者最關鍵的技能之一。

此外，藍鳥地區轉播單位《Sportsnet》也提到，岡本上季最亮眼之處，在於三振與保送次數相同，出賽69場的三振與保送皆為33次，這樣的選球能力顯示他具備即戰力潛質，而FanGraphs也預測其未來的wRC+約為110，高於聯盟平均水準（100）。

隨著岡本完成這筆合約，讀賣巨人預計可獲得1087萬5000美元的轉讓金，合約中未設置球員可自行提前解約的opt-out條款。薪資結構方面，包含500萬美元簽約金，2026年年薪為700萬美元，2027年至2029年每季年薪則為1600萬美元。