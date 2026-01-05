運動雲

>

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

多倫多藍鳥正式宣布與來自讀賣巨人的內野手岡本和真完成簽約，雙方達成一紙4年總額6000萬美元的合約，美媒也對岡本的特性做出分析。

以球員評價見長的美國權威媒體《Baseball America》指出，「岡本和真的完成度，是近10年日本棒球界屈指可數的等級，他在攻守兩端都具備高水準能力，打擊方面揮空率低，同時兼具長打火力，與其他強打者相比，他的擊球準確度特別突出。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該報進一步分析指出，岡本最值得注意的能力在於對速球的應對，2025年賽季，他面對速球的揮空率不到10%，在具備高上壘率的同時，他能夠積極攻擊好球帶內的投球，卻不會追打壞球。

另外整體長打能力也高於平均水準，純粹的飛行距離潛力在20到80分的球探量表中評為55分，能將強勁擊球送往全場各方向。報告預測，岡本在大聯盟有望繳出高打擊率與高上壘率，並具備20至25支全壘打的實力。

對於球速適應能力，美國《Yahoo Sports》同樣給予高度評價，指出岡本不僅打擊率高，保送率也達到雙位數，在擁有優秀長打火力的同時，三振率卻相當低，是一名完成度極高的打者。

報導並引述《FanGraphs》數據指出，岡本近年對高速球的適應能力持續改善，而這正是所有轉戰大聯盟打者最關鍵的技能之一。

此外，藍鳥地區轉播單位《Sportsnet》也提到，岡本上季最亮眼之處，在於三振與保送次數相同，出賽69場的三振與保送皆為33次，這樣的選球能力顯示他具備即戰力潛質，而FanGraphs也預測其未來的wRC+約為110，高於聯盟平均水準（100）。

隨著岡本完成這筆合約，讀賣巨人預計可獲得1087萬5000美元的轉讓金，合約中未設置球員可自行提前解約的opt-out條款。薪資結構方面，包含500萬美元簽約金，2026年年薪為700萬美元，2027年至2029年每季年薪則為1600萬美元。

關鍵字： MLB多倫多藍鳥岡本和真

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

【有動物脫逃？】逛動物園突見「圍捕騷動」　園方：野生山羌誤闖

熱門新聞

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

讀者回應

﻿

熱門新聞

1退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

2中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光

3真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

4美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？

5CPB／陳家維猛打、李嘉祥後援勝

最新新聞

1睽違4年重返中壢！台啤雲豹9場主場搬去中原

2美媒預測岡本和真25轟　完成度超高

3今井旅美、高橋留隊　監督期待新賽季

40.7秒準絕殺！布克率太陽氣走雷霆

5味全龍1月10號天母辦球迷歡送會

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366