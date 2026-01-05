運動雲

徐若熙旅日倒數！味全龍1月10號天母辦球迷歡送會　限量套組搶起來

▲味全龍1月10號天母辦球迷歡送會。（圖／味全龍）

▲味全龍1月10號天母辦球迷歡送會。（圖／味全龍，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

前味全龍王牌投手徐若熙即將啟程旅外挑戰更高舞台，球團也宣布將替這位「龍之子」舉辦球迷歡送會，邀請球迷在出發前齊聚天母棒球場送行，將不捨化為最強後盾；味全龍5日公布「DRAGON COMING徐若熙旅外球迷歡送會」活動資訊，活動將於1月10日（六）下午登場，當天免費入場，同時推出限量付費套組，提供親簽、紀念合影與擊拳加油等互動機會。

味全龍指出，徐若熙將從「Dragons to the World」踏上新旅程，這不只是暫別，更是驕傲的起點，盼球迷用最熱情的吶喊替他注入能量；球團也邀請球迷於1月10日（六）下午1點在天母棒球場「售票口前廣場」集合，活動預計進行約3小時，球迷可由廣場兩側樓梯下方騎樓處進入會場，免費參加。

為滿足球迷想留下紀念、近距離為徐若熙加油的需求，味全龍同步推出3款限量付費套組（每人限購1組），其中包含「典藏親簽套組」、「紀念合影套組」與「擊拳加油套組」。

典藏親簽套組售價2818元、限量55組，內容包含旅外紀念御守2個、親簽球1顆、壓克力球框及拍照會號碼牌；紀念合影套組售價1018元、限量100組，內含旅外紀念御守2個與拍照會號碼牌；擊拳加油套組售價518元、限量500組，包含旅外紀念御守1個與擊拳會號碼牌。

球團也公布套組開賣時程，1月6日（二）中午12點至14點將提供季票會員優先購買，1月6日（二）15點至17點則為狂龍軍會員優先購買，各保留部分名額；全面開賣則自1月7日（三）中午12點起至1月8日（四）23:59止。

味全龍提醒，優先開賣付款須於1月6日（二）18:00前完成、全面開賣則須於1月9日（五）12:00前完成付款，未完成付款將取消訂單並釋出名額，且付款方式限信用卡、Line Pay。

領取方面，球團表示，已購買套組的球迷可於活動當日1月10日（六）上午11:00起至天母棒球場售票口，出示「個人訂單畫面」（禁止截圖）領取套組內容物及活動號碼牌；若有剩餘或未付款名額，將於當日上午11:00起在味全龍商店釋出現場販售，每人每次限購1組。

此外，活動當天也規劃拍照、擊拳互動時段，暫定14:00為典藏親簽套組拍照會、14:30為紀念合影套組拍照會、15:20為擊拳加油套組擊拳會。

球團提醒，持號碼牌者須於活動開始前5分鐘至舞台右後方（靠忠誠路側）集合報到，未依規定時間到場視同放棄資格。拍照號碼牌每張可2位同時上台，擊拳號碼牌每張限1位，嬰幼兒或寵物亦視為1位。

至於現場規範，味全龍也公告，球員移動中不開放簽名、自拍或合照；參與拍照會的球迷須自備手機或相機並調整成拍照模式交由工作人員協助拍攝，拍攝完成後需當場確認，如離場後恕不接受補拍要求；號碼牌須妥善保管，遺失不補發，主辦方保留活動最終解釋與變更權利。

▲味全龍1月10號天母辦球迷歡送會。（圖／味全龍）

▲味全龍1月10號天母辦球迷歡送會。（圖／味全龍）

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

